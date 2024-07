Saaremaal kogunesid kunagise Saare Kaluri kolhoosi meremehed

Kunagise Saare Kaluri kolhoosi meremehed said kolmandat suve üheks päevaks kokku, et vanu mälestusi meenutada. Kuigi mehed jäävad vanemaks, on iga aastaga kohaletulnuid aina rohkem, tänavu üle 80.

Kapten Meelis Saarlaid ütles ERR-ile, et kokkutulekul jagavad meenutusi erinevas vanuses merekarud.

"Nii naljakas kui see pole, kui üks selline tore kamp saab kokku ja minusugune mees, kes on 60-aastane, on üks nooremaid. Ma arvan, et siin meie ringis on mehi, kes on võib-olla mõned aastad minust nooremad, aga sellega tuleb see piir ette. Meenutused ja mälestused ja muljed neid kuulata, see on seda väärt," rääkis ta.

"Ma tegin neli pikka ookeanireisi, mis olid tol ajal pooleaastased, ja mu meresõit lõppes enam-vähem sellega, kui ka Saare Kaluri nii-öelda kaugsõidu ajad said läbi. Kokkuvõttes oli see, lihtne öelda, minu kui madruse või junga jaoks loll töö, aga see oli nagu töö. Noore mehe jaoks oli, ma usun, et põhjus number üks oli see, et saada välja siit liidu piirest, näha natuke ilma – natuke tõesti, ega seal palju ei näinud –, samas said ninaga nuusata ookeani, nii et see oli hoopis midagi muud," meenutas Saarlaid.

Saarlaid kinnitas, et kes oli ookeanil käinud, oli Saaremaal tehtud mees. "Selline tore meenutus on mul alati, et tulin merelt, sain oma palga, ostsin ühe stereokombaini, müüsin maha, sain pealt teise palga ja küsisin ema käest veel 1000 rubla laenu ja läksin turule ja ostsin omale Žiguli 06."

Üks korraldajatest Peeter Laum ütles, et tänavu oli kokkutulekul osalejaid varasemast rohkem.

"Mehi on seekord juurde tulnud, kuna aastakäik, kes on juurde tulnud, on need nooremad, 1980. aastate lõpp ja 1990. aastate algus, sest 1993. aastal juba kolhoos lõpetas oma tegevuse. Jah, neid on juurde tulnud, kuid ka sel aastal paraku peame seda ütlema, et kuus meest on ka meil selle aja jooksul lahkunud," rääkis Laum.

Kuigi meremehed on juba kolm aastat kokkutulekul käinud, siis Laumi sõnul meenutused otsa ei saa.

"Pildi tegemiseks ja vallavanema jutu alustamiseks ei lõppe jutt, üks ja teine mees näeb, hakkab meenutama, et vaata, kus seal olime ja mis me tegime. Ma arvan, et seda jätkub."