Sõja 887. päev: ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. Mõttekoda kirjutas veel, et Venemaa saab jätkuvalt relvi Iraanilt ja Põhja-Korealt. Kyiv Independenti allika sõnul korraldas Ukraina küberrünnaku Venemaa keskpanga vastu.

Oluline esmaspäeval 29. juulil kell 15.48:

- Allikas: Ukraina korraldas küberrünnaku Venemaa keskpanga vastu;

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi;

- Ukraina tulistas kümnest Vene droonist alla üheksa;

- ISW: Venemaa saab jätkuvalt relvi Iraanilt ja Põhja-Korealt;

- Zelenski tänas sõjaväelasi täpse kaugmaarünnaku eest.

Allikas: Ukraina korraldas küberrünnaku Venemaa keskpanga vastu

Ukraina sõjaväeluureagentuur (HUR) korraldas 29. juulil küberrünnaku Venemaa keskpanga vastu, ütles allikas Kyiv Independentile.

Kyiv Indepentent märkis, et rünnak keskpanga vastu näib olevat vaid viimane samm käimasolevas Ukraina küberrünnakute laines, mis algas 23. juulil ja on mõjutanud mitut Venemaa panka, sealhulgas Gazprombanki, VTB-d, Raiffeiseni panka ja Alfa panka.

Esmaspäeval kohaliku aja järgi kella 11 paiku hommikul muutusid Venemaa keskpanga teenused kättesaamatuks või hakkas ilmnema katkestusi, ütles allikas.

See info vastab Venemaa äriuudiste väljaande Frank Media artiklile, milles öeldi, et kasutajatel tekkis panga veebisaidiga sel ajal probleeme. Mitmed allikad kinnitasid väljaandele, et asutuse vastu on käimas DDoS-rünnak (ummistusrünnak – toim).

Vene kasutajad ei pääsenud ligi ka Gazprombanki ja Bank Zeniti võrguteenustele ning olukorra muutsid veelgi keerulisemaks küberrünnakud Venemaa telekommunikatsiooniteenuste pakkujate vastu, märkis allikas.

Allika sõnul ründas Ukraina ka Venemaa sularahaautomaate, sotsiaalmeediavõrke ja maksesüsteeme.

Ukraina tulistas kümnest Vene droonist alla üheksa

Ukraina õhujõud teatasid esmaspäeval, et riigi õhutõrje tulistas kümnest Vene droonist alla üheksa. Lisaks tulistati alla üks Venemaa rakett Kh-59, vahendas The Kyiv Independent.

Ööl vastu esmaspäeva üürgasid Ukraina idapiirkonnas õhuhäiirsireenid. Plahvatusi oli veel kuulda Krõvõi Rihis, Sumõs ja Harkivi oblastis.

Ka Venemaa kaitseministeerium väitis, et riigi õhutõrje lasi Belgorodi, Brjanski, Leningradi, Voroneži ja Kurski oblasti kohal alla 39 Ukraina drooni. Ajaleht The Kyiv Independent ei saa neid väiteid kinnitada ega ka ümber lükata.

Leningradi kuberner Aleksandr Drozdenko teatas samuti, et oblastit ründasid droonid, kuid inimohvreid polnud.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Avdijivka suunal edasi. Avdijivka suunal tegutsev Ukraina armee ohvitser tunnistas, et Vene väed vallutasid Prohresi ja Vovtše (Avdijivkast loodes).

Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid mööda raudteeliini edasi ja suutsid kogu Novoselivka Perša (Avdijivkast loodes) vallutada. Blogijad väitsid veel, et Vene väed tungisid Veselesse. Venemaa jätkab veel ka Kalõnove (Avdijivkast põhjas) lähistel asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Tšassiv Jari suunal pole Vene väed viimase ööpäeva jooksul edasi liikunud. Ka Toretski suunal pole Vene väed edasi liikunud.

ISW: Venemaa saab jätkuvalt relvi Iraanilt ja Põhja-Korealt

Venemaa jätkab kahepoolsete suhete süvendamist Iraani ja Põhja-Koreaga vastutasuks Venemaa sõjaväele relvaabi osutamise eest Ukrainas kasutamiseks, kirjutas mõttekoda ISW.

Iraani riigiga seotud uudisteagentuur Mehr teatas 23. juulil, et Iraan saadab 2024. aasta oktoobris Venemaa jaamast oma satelliidid Maa orbiidile.

Mis puutub Põhja-Koreasse, siis Lõuna-Korea keskpanga hinnangul kasvas Põhja-Korea sisemajanduse koguprodukt (SKT) 2023. aastal 3,1 protsenti võrreldes 2022. aastaga. Enne seda oli SKT alates 2019. aastast igal aastal langenud. Põhja-Korea raske- ja keemiatööstus, eelkõige raua, terase, nikli, alumiiniumi ja vase tootmine, kasvas 2023. aastal kõige enam – 8,1 protsenti.

Lõuna-Korea kaitseminister Shin Wonsik on öelnud, et Venemaa poolt Põhja-Korea toiduga varustamine vastutasuks relvade eest aitas Põhja-Koreal hindu stabiliseerida ja tõenäoliselt hoogustas kodumaist tootmist.

Zelenski tänas sõjaväelasi täpse kaugmaarünnaku eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas pühapäeval kaudselt varem meedias avaldatud informatsiooni Ukraina droonide edukast rünnakust Venemaa sõjaväelennuväljale Murmanski lähedal, vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Vastava avalduse tegi ta 28. juuli ehk pühapäevaõhtuses videopöördumises rahvale.

Riigipea üksikasjadesse ei laskunud, kuid andis mõista, millest täpsemalt räägitakse.

"Täna tahaksin märkida meie sõjaväelasi, kes tagavad meie Ukraina kaugmaatäpsuse. Nimelt Luure Peadirektoraadi 9. osakonda, mis tagas täpsuse meie piirist ligi 1800 kilomeetri kaugusel," rääkis president.

"Tõesti väga märkimisväärne! Täname teid selle eest. Aitäh ka SBU sõduritele," lisas Zelenski.

Koola poolsaarel Murmanskis asuvas Olenja õhujõudude baasis sai ööl vastu laupäeva kahjustada Vene kaugpommitaja.

Olenegorski linna lähedal asuv lennujaam on Soome kirdepiirist linnulennult vähem kui 200 kilomeetri kaugusel. Ukraina meedias peetakse Soome lähistel sooritatud rünnakut märkimisväärseks, sest meedia andmetel sai rünnakus viga Venemaa ülehelikiirusega kaugmaapommitaja Tupolev Tu-22.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1310 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 576 000 (võrdlus eelmise päevaga +1310);

- tankid 8356 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 16 103 (+8);

- suurtükisüsteemid 16 010 (+74);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1129 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 906 (+0);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 805 (+39);

- tiibraketid 2406 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 634 (+62);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2690 (+19).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.