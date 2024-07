Mali separatistid kuulutasid võitu armee ja nende Vene liitlaste üle

Meie üksused hävitasid otsustavalt need vaenlase kolonnid laupäeval. Saadi kätte või kahjustati suurt hulka varustust ja relvi ning võeti vange," teatas CSP-DPA alliansi pressiesindaja Mohamed Elmaouloud Ramadane avalduses.

Meediakanal Ukrinform teatas pühapäeva õhtul, et Mali põhjaosas tegutsevad tuareegi mässulised purustasid suure rühma Vene erasõjafirma Wagneri võitlejaid, kellest võtsid märkimisväärse hulga vangi ja pakkusid nende väljaandmist Ukrainale.

"Meie, CSP-DPA relvajõud, tahame väljendada oma solidaarsust teie võitlusega Vene kurjategijate vastu. Oleme tabanud märkimisväärse hulga Wagneri palgasõdureid ja soovime need vangid teile toetuse ja solidaarsuse märgiks üle anda. Selle žesti eesmärk on aidata teid võitluses õigluse ja vabaduse eest," seisis avalduses.

"Azawadi võitlejate kontrolli all on Tinzaouatene ja kaugemal lõuna pool Kidali piirkonnas asuvad alad. Vene palgasõdurid ja Mali relvajõud on põgenenud. Teised on alla andnud," ütles Ramadane varasemas avalduses ja jagas ka videoid arvukatest sõdurite ja nende liitlaste surnukehadest.

Aastal 2015 riigiga rahuleppe allkirjastanud, kuid hiljem uuesti keskvõimu vastu mässu alustanud relvarühmituste ühendus Alaline Strateegiline Raamistik (CSP) teatas ka soomukite ja veokite hõivamisest.

Meedia teatel oli rühm hunta sõdureid ja Wagneri rühmituse võitlejaid liikvel maasturitel ja Hiina soomukitel ning neid saatsid ründekopterid.

Vene propagandakanalites teatatakse, et Malis hukkus propagandakanali GreyZone looja, kes sõdis ka Ukrainas. Tuntud propagandisti Nikita Fedjanini kanalil oli uudisteagentuuri UNIAN andmetel enam kui 500 000 lugejat.

2020. aasta riigipöördega võimule tulnud Lääne-Aafrika riigi sõjaväejuhid on seadnud prioriteediks kogu riigi tagasivõitmise tuareegi separatistidelt ja džihadistidelt, eeskätt iseseisvusmeelses põhjapiirkonnas Kidalis.