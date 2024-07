Vasakpopulistide peaministrikandidaat on Macronile pinnuks silmas

37-aastane Castets töötab Pariisi linnavalitsuses ja ta oli varem laiemale avalikkusele täiesti tundmatu. Tal polnud varem isegi oma Wikipedia lehte.

Castets käis eliitkoolis Ecole Nationale d'Administrationi (Ena). Samas koolis on õppinud mitmed Prantsusmaa poliitikud ja suurettevõtjad, ka Emmanuel Macron on selle kooli vilistlane.

Castets töötab nüüd Pariisi linna finantsjuhina, ta on sotsialistide liige ning tema ülemuseks on Pariisi linnapea Anne Hidalgo. Senaator Ian Brossat (kommunistliku partei liige) leidis samuti, et Castets on väga hea kandidaat peaministri kohale.

"Ta on keegi, kellel on täiesti päris vasakpoolne, progressiivne maailmavaade. Ta pole lihtsalt keegi selline, kes käiks lihtsalt Exceli tabel käes ringi, tal on ka olemas väärtused, mida on vaja, et seda hästi ära kasutada," rääkis Brossat.

NFP on kerkinud 193 kohaga parlamendi suurimaks rühmaks, Macroni tsentristide (164) ja parempopulistliku Rahvuskogu (RN) ja selle liitlaste ees (143). Uue peaministri peab nimetama Macron ise.

Turu-uuringute firma Elabe läbiviidud uuring näitas, et 41 protsenti valijatest leiab, et Macron peaks Castetsi määrama valitsusjuhiks, 58 protsenti ei toeta seda. Erakorraliste valimiste käigus sai NFP 28 protsenti häältest, vahendas Politico.

Kriitikud leiavad, et Castets ei saa ka praegu oma tööga hakkama, kuna Pariisi võlg peaks 2026. aastaks kerkima 7,9-8,9 miljardi euroni. 2020. aasta lõpus oli võlg 6,6 miljardit eurot. Castets tõi samas välja, et Prantsusmaa võlg ulatub 3,1 triljoni euroni.

"On irooniline, et õppetunde annavad inimesed, kes vastutavad Prantsuse riigi võlgade eest," ütles Castets Prantsuse raadiole antud intervjuus.

Macron kavatseb vasakpopulistide võimulesaamist takistada ning ei nimeta uut peaministrit enne olümpiamängude lõppu. Paljud poliitikud leiavad, et Castetsi kandidatuuri ei saa tõsiselt võtta ning tegemist on suhtekorralduse trikiga.

Macroni tsentristide liidu saadik ütles, et järgmine peaminister tuleb pigem tsentristide ridadest. Ka RN-i pressiesindaja Julien Odoul rääkis, et Castetsist ei saa kunagi Prantsuse peaministrit. Macron leiab, et kuigi NFP võitis valimised, siis vasakpopulistidel puudub valitsemiseks vajalik parlamendienamus.

Macroni välja kuulutatud olümpiamängudest tingitud paus võib aga anda Castetsile paar nädalat aega, et ta saaks oma praegust positsiooni tugevdada. Ta saaks nii presidendile veel suuremat survet avaldada.