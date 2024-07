Venemaal Volgogradis sai rongiõnnetuses vigastada ligi 140 inimest

Lõuna-Venemaal Volgogradi oblastis sai esmaspäeval vigastada vähemalt 140 inimest, kui ligi 800 reisijat vedanud reisirong pärast kokkupõrget veokiga rööbastelt maha sõitis, teatas Venemaa Raudtee.

"Kannatada sai ligi 140 inimest. Haiglasse toimetati 16 inimest," teatas raudteefirma.

Õnnetuse põhjustas veok, mis püüdis ületada raudteed punase tulega, kuid jäi rongile ette.

Raudteefirma teatel vajutas rongijuht pidurit, kui nägi veoautot Kamaz, mis liiklusreegleid rikkudes sõitis raudtee ülekäigurajale.

Rong tabas veokit kiirusega umbes 65 kilomeetris tunnis.

Telegrami kanalil Mash teatati, et veokijuht on haiglas raskes seisundis.

The Kyiv Indepententi andmetel alustati veokijuhi suhtes kriminaalmenetlust.

Venemaa hädaolukordade ministeeriumi teatel üritavad tuletõrje- ja päästetöötajad reisijaid vagunitest vabastada.

Just now - a passenger train derails in Russia's Volgograd region after colliding with a truck. The locomotive is completely smashed up. pic.twitter.com/Ilm79vzdd6