Väli: Venemaa ei ole suutnud rindel oma edu realiseerida

Kindralmajor reservis Neeme Väli rääkis "Ukraina stuudios", et kuigi initsiatiiv rindel on Venemaa käes, pole Vene väed suutnud oma edu realiseerida. Ta märkis, et ainult Donetski oblastis on toimunud Vene vägede edasiliikumised, kuid need on olnud väikesed ja suurte kaotuste hinnaga.

Saatejuht küsis, kumb hinnang on õige, kas see et Venemaa on jätnud oma initsiatiivi kasutamata või see, et Vene väed liiguvad Ukrainas samm-sammult edasi.

Väli sõnul on tõde kusagil vahepeal, kuid ta tõdes, et Venemaa ei ole suutnud oma edu realiseerida.

"Tegelikult tõepoolest Venemaa, kes ju alustas seda hooaeg avades uue rindelõigu Harkivis, ei ole suutnud kuskil oma edu realiseerida. Jah, tõsi küll – initsiatiiv on jätkuvalt Venemaa käes, tehakse ka väikeseid taktikalisi edasiliikumisi siin, seal või kolmandas kohas, kuid see kõik tuleb tohutu tehnika ja inimelude hinnaga. Eduks seda on väga raske nimetada," lausus Väli.

Ta märkis, et ukrainlased on käitunud rindel väga säästlikult. "Nad on hoidnud oma sõdurite elusid. Tõsi küll, olles sunnitud aeg-ajalt siis vahetama seda kaotatud mõnesaja meetri maa vastu."

Väli nentis, et see on tüüpiline Vene vägede käitumine, et saadetakse väikseid üksusi rünnakule, ilma selge infota kuhu ja miks nad lähevad. Ta nimetas seda katse-eksituse meetodiks, millega Venemaa otsib nõrku kohti Ukraina rindel.

Saatejuht märkis, et austus sõduri vastu peaks olema sõjapidamise esmane printsiip, kuid Venemaal tundub see puuduvat.

"Täpselt nii. See, et sa hoolid inimeste eludest, sa loodad sõduri peale ja sõdur loodab sinu ehk ülema peale – see skeem Venemaal ei toimi," sõnas Väli.

Väli ütles, et kui vaadata rinnet oblastite kaupa, siis ainult Donetskis on toimunud Vene vägede edasiliikumisi. "Aga need kõik on väga väiksed, taktikalised ja väga suurte kaotuste hinnaga. Siin ju jälle räägitakse skoorist üle 1000. 1200–1300 meest on jälle rivist väljas. See on isegi Venemaa jaoks minu arvates üsna palju."

Saatejuht uuris, kas Venemaa on hakanud kasutama mootorrattaid.

"Täpselt nii," vastas Väli. "Aga mitte ainult mootorratturid. Sõidetakse ju ka nende niinimetatud Šoigu kärudega, need on Hiinast toodud golfikärud, millega siis püütakse soomuse puudumist kompenseerida kiirusega. Aga ka see ei tööta – inimesed saavad lihtsalt surma."

Väli märkis, et mõlemad pooled kasutavad nii palju vaatlusvaheneid, et lahtisel maastikul on varjatult liikumine väga keeruline.

Saatejuht küsis, kas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi hiljuti antud intervjuu viitab see sellele, et Ukrainal on tegelikult raskem, kui nad välja näitavad.

"Sõrskõi – on õige, kui ta räägibki tõtt. Ega see pilt ju ilus ei ole. Hetkel ei ole siiski Ukraina suutnud ennast nii palju koguda, et kusagil teha mingit sellist tõsisemat rünnakut. Panustatakse kaitsele sellest hoolimata, et läänepoolne abi on nüüd kasvanud," sõnas Väli.

Väli märkis, et lääne abi ja tehnika tarnimise kohapealt läheb Ukrainal paremini, kuid jätkuvalt on probleem inimjõuga. "Mobilisatsiooni kohta ei ole ma kuulnud midagi väga head Ukraina poole pealt," nentis ta.

Väli ütles, et hoolimata pessimismist on Ukraina on ikkagi tegutsenud väga targalt.

Ta rõhutas, et kaitseväe juhataja ülesanne on rääkida tõtt ning et ülepaisutatud optimism on väga vale. "See tekitab väga valesid ootuseid ja hiljem on pettumus väga suur, et selliseid põhjendamatuid ootuseid tekitada. Ma leian, et on vale," sõnas Väli.

Saatejuht küsis, kas hirmutav Sõrskõi väide, et Venemaa armee on kasvanud 100 000 sõdurilt poole miljonini ning et väidevalt on plaan kasvatada armeed 690 000 sõdurini.

"See on suur number, aga jällegi, kui me vaatame nüüd, kuidas see inimmass seal Ukrainas ära kulutatakse ja ma alati ütlen, et kõikidesse numbritesse tuleb suhtuda väga ettevaatlikult," ütles Väli. Ta lisas, et kui Venemaa suudab kuus värvata ligikaudu 30 000 sõdurit, siis Ukraina hävitab päevas ligi 1200–1300 sõdurit.

"Tegelikult on juba märke, mis näitavad, et ega see Venemaa värbamine nii lihtsalt ei lähe. Ja kui me nüüd räägime nii suurtest numbritest, siis minu arvates ilma kasvõi osalist mobilisatsiooni tegemata see lihtsalt ei ole võimalik. Aga see juba on Putini jaoks probleem," sõnas ta.

Väli ütles, et Venemaa tehnika läheb järjest viletsamaks ja vanemaks.

Samuti nõustus Väli, et on ukrainlased olnud süvaoperatsioonides väga efektiivsed. "See kolme lennuvälja üheaegne ründamine ja kindlasti ka strateegilise pommitaja vigastamine – see on kõva sõna." Ta märkis, et ukrainlaste poolt hävitatud Venemaa strateegiline pommitaja maksis juttude järgi 40 miljonit dollarit.

Saatejuht uuris, kui palju on teada sellest, et Ukraina võib hakata lähiajal tootma enda poolt arendatud rakette.

Väli ütles, et räägitud on laevatõrjerakettidest Neptune, mis suudavad kanda 150 kilogrammi lõhkeainet ning lennata kuni 300 kilomeetrit. Samuti märkis Väli, et kui Rheinmetall hakkab rajama Ukrainasse laskemoona tehast ning et kui soomukite tootmine on juba käigus, siis see on Ukrainale väga tõsine ja tõhus täiendus.