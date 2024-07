Madalrõhkkonna mõju jätkub

Teisipäeval suundub keeris edasi Venemaa keskoblastite poole ja Venemaa õhuruumi kujuneb hiiglaslik madalrõhuala Põhja-Jäämere äärest kuni Aasovi mereni. Selle serva mööda kandub loodevoolus Eestisse vihmahooge. Pisut väiksem on sajuvõimalus saartel. Loode- ja põhjatuul on mõõdukalt tugev.

Kolmapäeva ööks saab üürikeseks ülekaalu lõunapoolse kõrgrõhuala serv ja ilm on kuivem. Vaid Virumaal pole sajust pääsu. Päeval utsitab Venemaa madalrõhkkond rünksajupilvi taevasse tõusma ja sajuhooge on taas laialdaselt. Lääne- ja loodetuul on tuntav.

Ööl vastu teisipäeva sajab mitmel pool hoovihma ja võib olla äikest. Puhub loode- ja põhjatuul 3–9, rannikul iiliti 12, saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 14–19 kraadi.

Teisipäeva hommikul on saartel pilvi hõredamalt ja ilm sajuta, mandril on pilvemass paksem ja mitmel pool on vihmahooge. Loodetuule puhanguid on sisemaal 8–9 m/s, rannikul kuni 14 m/s. Õhusooja on 16–20 kraadi.

Teisipäeva päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Pärastlõunal lääne pool pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub loodetuul 3–9, iiliti 12, saartel ja läänerannikul kuni 15 m/s, äikese korral tugevamgi. Õhutemperatuur on 19–23 kraadi.

Õhtul on Eesti lääneserv selgem ja kuiv. Idapoolsetes maakondades on enam pilvi, millest tuleb vihmahooge, samuti on võimalik äike. Tuul puhub loodest 5–10, Lääne-Eesti rannikul iiliti kuni 15 m/s. Õhusooja on 17–21 kraadi.

Järgnevad päevad suurt muutust ei too. Venemaale jääb madalrõhkkond tiirlema ja selle serva mööda kandub üle Eesti hoogsajupilvi – enam on vihmahooge päevasel ajal. Loode- ja põhjatuul on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur on öösiti 11–15, rannikul kuni 18, päeval 18–23 kraadi.