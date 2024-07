Oluline teisipäeval 30. juulil kell 5.45:

- Zelenski tänas Bidenit kahe sõjalise abipaketi eest;

- Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud;

- Ukraina sõjalise abiga hakkab tegelema kindralleitnant Buzzard.

Zelenski tänas USA-d kahe sõjalise abipaketi eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Ühendriikide presidenti Joe Bidenit, USA kongressi, mõlemat erakonda ja kogu Ameerika rahvast kahe sõjalise abipaketi väljakuulutamise eest kogusummas 1,7 miljardit dollarit, vahendas esmaspäeval uudistekanal Ukrinform.

"Olen sügavalt tänulik Joe Bidenile, USA kongressile, mõlemale erakonnale ja kogu Ameerika rahvale tänase teate eest kahe USA sõjalise abipaketi kohta kogusummas 1,7 miljardit dollarit," ütles Zelenski.

Presidendi andmetel hõlmavad paketid kriitiliselt vajalikku laskemoona, mille seas õhutõrjelaskemoona, elektroonilise sõjapidamise võimekusi ja muid Ukraina kaitsjate tugevdamise seisukohalt olulist varustust. Samuti rahalisi vahendeid Ühendriikidest varem saadud varustuse ülalpidamiseks.

Pentagon teatas esmaspäeval uuest 200 miljoni dollari suurusest sõjalise abipaketist Ukraina kriitiliste vajaduste rahuldamiseks. Samuti 1,5 miljardi dollari suurusest Ukraina julgeolekuabi algatusest.

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal arutas varem päeval ühtlasi USA Ukraina majanduse elavdamise eriesindaja Penny Pritzkeriga Venemaa külmutatud varalt laekunud tulu üleandmist Kiievile.

"Tänasin Ühendriike, et need toetasid G7 riikide otsust anda Ukrainale 50 miljardit dollarit Venemaa külmutatud vara arvelt. Arutasime selle algatuse elluviimist Ukrainas alates 2025. aastast ja selles kätkeb võimalus suunata see raha kõikidele olulistele vajadustele, sealhulgas sõjaväele," kirjutas Šmõhal Telegramis.

Ukraina idarindel jätkuvad ägedad lahingud

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et idarindel käivad ägedad lahingud ning Vene väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist.

Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi. Mitmed Vene blogijad väidavad, et Vene õhudessantväelased (VDV) murdsid Siverski-Donbasi kanali liinil asuvast Ukraina kaitsest läbi. Ukraina peastaap teatas, et lahingud käivad Tšassiv Jarist kirdes asuvate asulate lähedal. Samuti käivad lahingud Ivanivske lähedal (Tšassiv Jarist idas) ja Kliššivka (Tšassiv Jarist kagus) lähistel.

Vene väed jätkavad ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ukraina peastaap teatas, et lahingud käivad Toretski, New Yorgi nimelise asula ja Zalizne lähedal.

Avdijivka suunal suutsid Vene väed edasi liikuda, seda kinnitavad ka 29. juulil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Vene väed liikusid edasi Vovtše lähistel. Vene blogijad väitsid veel, et Vene vägede käes on üle poole Veselest ning väed liiguvad nüüd Selõdove suunas.

Ukraina sõjalise abiga hakkab tegelema kindralleitnant Buzzard

USA president Joe Biden nimetas kindralleitnant Curtis A. Buzzardi juhtima Saksamaal asuvat rühma, mis tegeleb Ukrainale sõjalise abi andmisega, vahendas teisipäeval uudisteagentuur UNIAN väljaannet Stars and Stripes.

Pentagoni veebisait teatas, et Buzzard on määratud Ukraina julgeolekuabi eest vastutava rühma komandöriks. Siiani töötas kindral Fort Moore'is asuva USA armeekeskuse ülemana.

Buzzardi kandidatuuri peab veel kinnitama USA senat.

Agentuuri andmetel lõi Ühendriikide kaitseministeerium 2022. aasta novembris meeskonna, mis koordineerib Ukraina relvajõududele varustuse ja väljaõppeabi andmist.

Wiesbadenis asuvas julgeolekuabirühmas ja rahvusvahelises doonorikoordinatsioonikeskuses on töötajaid 22 alliansi liikmesriigist ja partnerriigist.