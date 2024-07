FBI avalikustas uusi detaile Trumpi tulistaja kohta

FBI jätkab Donald Trumpi tulistaja Thomas Matthew Crooksi mobiiltelefoni, sülearvutite ja muude elektrooniliste seadmete uurimist. Esmaspäeval teatas FBI, et 20-aastane Crooks otsis tulistamise eel teavet maikuus aset leidnud Slovakkia peaminister Robert Fico tapmiskatse kohta.

Varasemast on teada, et Crooks tundis huvi ka John F. Kennedy atentaadi vastu.

FBI ametnike teatel on Crooksi tulistamise motiiv endiselt ebaselge. Lisaks pole leitud tõendeid, mis seoksid rünnakuga teisi inimesi. Võimaliku motiivi tuvastamiseks jätkavad ametnikud tulistaja videomängu- ja sotsiaalmeediakontode uurimist.

Ametnikud on tunnistanud, et neil on raskusi potentsiaalse motiivi tuvastamisega, sest Crooksil ei olnud palju sõpru ning tema suhtlusringkond koosnes peamiselt tema lähisugulastest.

FBI ametnikud on uurimise käigus läbi viinud enam kui 450 intervjuud, sealhulgas Crooksi vanematega. FBI teatel ei olnud tulistaja vanematel oma poja kavatsustest aimu, kuid vanemad teevad ametivõimudega tihedat koostööd, et uurimist igal sammul aidata.

Enne rünnakut oli Crooks kodust lahkudes oma vanematele öelnud, et läheb lasketiiru, kuid tegelikult sõitis Butleri linnas toimunud Donald Trumpi kampaaniaüritusele.

FBI teatel ei näinud vanemad poja lasketiirus käimises midagi tavapäratut, sest Crooksil oli huvi relvade vastu juba maast madalast ning viimase aasta jooksul oli ta tegelenud ka tõsisemalt lasketreeningutega.

FBI Pittsburghi osakonna juhataja Kevin Rojek kinnitas meediale, et kahtlustatav tegi suuri jõupingutusi oma tegevuse varjamiseks.

Lisaks kinnitati, et Donald Trump on nõustunud kampaaniaüritusel toimunud tulistamise kohta jagama ametivõimudele täpsemaid detaile. Uurimist juhtiv Rojek sõnas, et tegemist on tavapärase küsitlemisega, mida viiakse läbi kõigi kuriteoohvritega.

Samal ajal, kui FBI keskendub peamiselt tulistajale ja tema tegevusele enne mõrvakatset, käib paralleelselt uurimine ka eriteenistuse julgeolekuplaani suhtes, mis võimaldas relvastatud noormehel endist presidenti rünnata.