ISW: Wagneri Malis kantud kaotused võivad mõjutada rinnet Ukrainas

Osa Aafrika korpusest saadeti hiljuti Ukraina Harkivi oblastisse toetama okupatsioonivägede ründejõudu.

ISW andmetel väidavad mitmed kriitilised Vene sõjablogijad, et kaitseministeerium pigem rõõmustab wagnerlaste kaotuste üle ning võib kasutada olukorda selleks, et asendada nende tegevus Saheli piirkonnas Aafrika Korpusega.

Blogijad on seejuures viidanud anonüümseks jäänud allikatele Venemaa administratsioonis, kes on selliseid võimalikke muutusi kinnitanud. Sealjuures eeldatakse, et võitlejad vahetatakse välja kogu nn Saheli kolmikus – nii Malis, Nigeris kui ka Burkina Fasos.

ISW hinnangul puudub aga Aafrika Korpusel praegu võimalus wagnerlaste täielikuks väljavahetamiseks, eriti Malis. Põhjus võib peituda selles, et osa Aafrika korpusest suunati hiljuti Harkivi oblastisse ning nüüd on tekkimas olukord, kus nad võidakse Ukrainast üldse ära viia.

Wagnerlaste ulatuslik asendamine pärast neile hiljuti osaks saanud suuri kaotusi tooks tõenäoliselt kaasa mõnede Aafrika Korpuse võitlejate ümberpaigutamise Ukrainast. Tõenäoliselt aga ei pea Vene kaitseministeerium praegu Wagneri täielikku väljavahetamist Malis ja mujal Sahelis oma prioriteediks, seisab ISW raportis.

Hiljuti teatas meedia, et Mali Aafrika Vabariigis võitsid tuareegi mässulised kümneid huntasõdureid ning Wagneri palgasõdureid. Tapetute hulgas oli ka GreyZone'i propagandakanali autor, kes osales sõjas Ukraina vastu.

Seejärel pakkusid mässulised vangi võetud palgasõdurite toimetamist Ukrainasse. Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse esindaja Andri Jussov ütles, et teavet sellise võimaluse kohta jälgitakse ja kontrollitakse. Jussovi sõnul on Venemaale Malis osaks saanud ebaõnnestumisel Venemaa jaoks negatiivsed tagajärjed.

Esmaspäeval avaldasid ajakirjanikud foto, kus tuareegid seisavad Wagneri palgasõdurite purustamise järel Malis Ukraina lipuga.

"See foto paistab viitavat, et kogu Aafrika mandril Wagneri palgasõdureid jälitavad tuareegid toetavad Ukrainat," kirjutas Kyiv Post, viidates Ukraina kaitse- ja julgeolekusektori allikatele.