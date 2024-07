Ukraina andis löögi Kurski lähedal asuvale Vene relvalaole

Oluline kolmapäeval 31. juulil kell 13.05:

Ukraina kaitsevägi ründas kolmapäeval Venemaal Kurski lähedal asuvat relva- ja sõjatehnikaladu, teatas Ukraina relvajõudude peastaap Telegramis.

"Sihtmärkide kandis oli märgata vaenlase õhutõrje tegevust ja plahvatusi. Rünnaku viisid läbi Ukraina relvajõudude mereväe teatud üksused koostöös teiste väeliikidega" seisab teates.

Ööl vastu kolmapäeva kostis Kiievis mitu plahvatust, kui Venemaa korraldas järjekordse ulatusliku drooni- ja raketirünnaku Ukrainale, vahendas portaal The Kyiv Independent, lisades, et esialgu puudub teave võimalike purustuste ja ohvrite kohta.

Õhuhäire kaikus pealinnas kell 22.55 kohaliku aja järgi, The Kyiv Independenti ajakirjanikud kuulsid üht plahvatust umbes kuus minutit hiljem.

Seejärel kostis Kiievis kella 2.10 paiku uuesti plahvatusi, teatasid avalik-õigusliku ringhäälingu Suspilne korrespondendid. Vahetult pärast plahvatusi teatati ründedroonidest, mis lendasid üle linna idaserva.

Hiljem öösel teatasid The Kyiv Independenti ajakirjanikud, et kuulsid kohaliku aja järgi kella kolme paiku öösel kaht plahvatust. Õhuvägi hoiatas linnast lõunas asuvate Vene ründedroonide eest.

"Õhutõrje tegutseb Kiievi oblastis. Ärge lahkuge varjenditest!" ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško sotsiaalmeedias.

Venemaa saatis terve õhtu ja ööni välja kümneid Shahed tüüpi droone mitme Ukraina oblasti suunas, teatasid õhujõud. Lisaks on teateid raketist Mõkolajivi oblastis ja juhitavate õhupommide väljalaskmisest Donetski oblastis.

Õhuhäire kaikus lisaks Kiievile ka Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Donetski, Zaporižzja, Dnipropetrovski, Poltava, Tšerkassõ, Kirovohradi, Mõkolajivi ja Hersoni oblastites.

Telegrami kanal Ukrainian War Monitori kirjutas, et Venemaa loodeosas Murmanski oblastis Olenja lennuväljalt tõusis kell 23.25 kohaliku aja järgi õhku mitu pommitajat Tu-95.

Vene okupatsiooniväed liiguvad Donetski oblasti strateegiliselt tähtsa Pokrovski linna poole, seades ohtu Ukraina elutähtsa varustustee, vahendas portaal Unian teisipäeval CNN-i.

Venemaa on mitu kuud püüdnud venitada Ukraina kaitset laiali kogu idarinde ulatuses, püüdes enda kätte haarata võimalikult palju territooriumi, enne kui uued Ukraina värvatud ja värsked lääne relvasaadetised hakkavad lahinguväljale jõudma.

Okupantide senine edu on olnud suures osas järkjärguline – rindejoon on viimaste kuude jooksul vähe muutunud. Kuid hiljutine Vene vägede edasiliikumine Pokrovski suunal tekitab Ukrainas ja tema liitlastes muret.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tunnistas rahva poole pöördudes keerulist olukorda. Ta ütles, et Ukraina väed seisavad selles piirkonnas silmitsi "äärmiselt keerulise" reaalsusega.

"Just Pokrovski suunal on vaenlase rünnakud nende nädalate jooksul kõige ägedamad ja igaüks, kes peatab neid Venemaa lööke ja hävitab Venemaa ründepotentsiaali, täidab üht kõige olulisemat missiooni selles sõjas," ütles Zelenski.

Samal ajal ütlesid USA mõttekoja Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituudi (ISW) analüütikud 30. juulil, et Vene väed saavutasid hiljuti okupeeritud Avdijivkast loodes asuvas piirkonnas "märkimisväärset taktikalist edu". ISW andmetel olid Vene väed teisipäeval Pokrovskist umbes 20 kilomeetri kaugusel.

Märgitakse, et Pokrovsk ei ole suur linn – enne sõda elas seal umbes 60 000 inimest ja paljud neist lahkusid täiemahulise sissetungi alguses. Kuid tänu lihtsale ligipääsule Kostjantõnivkale on linn Ukraina sõjaväe jaoks oluline keskus. Neid ühendavat teed kasutavad ukrainlased rindeüksuste varustamiseks ja haavatute evakueerimiseks Dnepri suunas.

Vene diktaator Vladimir Putin on andnud mõista, et tema sihiks on hõivata Ukraina idapoolsed oblastid – Luhansk ja Donetsk. Kostjantõnivka on neljast Ukraina linnast koosneva vööndi lõunapoolseim osa – koos Družkivka, Kramatorski ja Slovjanskiga –, mis moodustavad Ukraina kaitse aluse selles piirkonnas, nii et igasugune Vene vägede edasitung sellesse asustuskeskusse on murettekitav.

Vene kaitseministeerium väitis, et nende väed vallutasid nädalavahetusel Ukrainas asuvad külad, mis asuvad Kostjantõnivka ja Pokrovski vahelisest maanteest umbes 15 kilomeetri kaugusel. Kiiev teatas, et tema väed teevad kõik endast oleneva, et Venemaa vägesid tagasi tõrjuda. Vaevalt, et surve lähiajal leeveneb," kirjutas CNN.

Samal ajal on Ukraina lõpuks hakanud kätte saama uusi Ameerika relvasaadetisi ja värvanud tuhandeid uusi sõdureid, kes on praegu väljaõppel ja peaksid rindejoonele jõudma sügisel.

Nende kahe teguri kombinatsioon peaks andma Ukrainale väga vajaliku tõuke. Venemaa strateegia näib olevat seda protsessi niipalju kui võimalik aeglustada.

"Edasi liikudes ja näiliselt järkjärguliste edusammudega piki enam kui 600 miili (1000 kilomeetri) pikkust rindejoont sunnib Venemaa Ukrainat pigem kaitseoperatsioonidele selle asemel, et valmistuda vastupealetungiks," kirjutas CNN.

Ühe Ukraina sõjaväelase sõnul liigub vaenlane Pokrovski suunal edasi piki raudteed.

"Vaenlane kordab Pokrovski piirkonnas pidevalt sama olukorda. Tal õnnestub edeneda piki raudteed. See algas Otšeretines ja jätkub ka nüüd sisuliselt. Ja siiani ei ole suudetud leida tõhusat viisi nende peatamiseks," ütles ta Raadio Vabaduse eetris.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 578 120 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 8390 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 16 161 (+20);

- suurtükisüsteemid 16 086 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1131 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 907 (+1);

- lennukid 363 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 12 853 (+21);

- tiibraketid 2407 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 21 739 (+52);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2697 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.