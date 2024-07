Tänavu on Pärnu randa külastanud varasemast rohkem inimesi

Tänavune suvi on Pärnu randa toonud mullusega võrreldes poole rohkem inimesi ja 16. juulil sündis külastatavuse rekord, kui rannas oli hinnanguliselt 15 000 inimest. Rannavalve sõnul on rannahooaeg Pärnus möödunud tõsisemate juhtumiteta.

Selle nädala kolmapäeva lõuna paiku oli Pärnu rannas tuuline ja inimesi kohal umbes 1000. Külastatavuse tipp oli aga 16. juulil, kui õhk oli 26 ja vesi 22 kraadi.

"Suve keskel oli ilmselt 15 000 inimest, ma arvan, et tol päeval võis isegi rohkem olla," ütles G4S-i Pärnu rannavalvur Hanna-Liisa Schmidt.

Möödunud suve päevarekord oli 10 000 inimest. Rannavalve statistika järgi on tänavune hooaeg eelmisest märksa parem, sest rannakülastajaid on olnud mullusega võrreldes lausa poole rohkem.

Kuigi rannavalvel tööd jagub, pole õnneks midagi tõsist juhtunud.

"On olnud nii esmaabi kui ka kadunud lapsi ja mõnes mõttes ka kadunud lapsevanemaid, aga veest päästmist ei ole õnneks olnud," ütles Schmidt.

Rannaliival peesitajad on igatahes rahul.

"Natuke tuuline on, aga vesi on soe ja ilm on ilus," ütles Gerdi.

"Oleme Pärnus esimest korda. Rand on väga lahe, meile meeldib. Siin on peaaegu nagu Hispaanias, olen isegi veidi üllatunud," ütles Soomest tulnud puhkaja Anni.

"Brisbane'i linnast tulime. Tulime vanaemale külla ja tädile ja nüüd oleme mõned päevad Pärnus," ütles Austraaliast tulnud Harriet.

"Pärnu rand on ikka kodusem," tõdes samuti Austraaliast Pärnusse tulnud Kairi.

Rannavalve sõnul kaotavad puhkajad rannas kõige rohkem päikeseprille, ujumisriideid ja ka laste mänguasju. Ka rannatarvikute poe sõnul on laste mänguasjad minev kaup.

"Kõige rohkem läheb kindlasti mänguasju ja plätusid," kinnitas poeteenindaja Mari-Ann. Katriini sõnul käib rannatarvikute poes rohkem välismaalasi kui eestlasi.

Teist hooaega rannas sööki, jooki, sporti ja teisigi üritusi pakkuva Düüni sündmuste korraldaja Kari-Andri Kask ütles, et kuigi ajad on keerulised, on suvi olnud üsna hea ja rahvast jagunud.

"Inimesi on kindlasti sama palju nagu eelmisel aastal, aga inimesed on rohkem valivad – nad nüüd valivad, kuhu lähevad – ja Düüni poolt vaadates on see, et peab rohkem vaeva nägema, et inimene tuleks just sinu kohta," ütles Kask.