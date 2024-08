Oluline neljapäeval 31. juulil kell 20.30:

- Times: Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16;

- ISW: Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Times: Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16

Ukraina sai Hollandilt kuus hävitajat F-16 ja peagi hakkavad Ukrainasse saabuma ka hävitajad F-16 Taanist, teatas ajaleht The Times.

Meediakanalid tõid välja, et Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren teavitas oma 1. juuli kirjas parlamenti, et esimeste hävitajate tarnimine algab peagi.

Ukraina president Vladimir Zelenski teavitas omakorda juba 16. juunil, et Taani hävitajad hakkavad saabuma lähitulevikus.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas 31. juulil, et esimesed hävitajad F-16 on juba jõudnud Ukrainasse ja seda kinnitas ka uudisteagentuur AP. Samas polnud täpselt teada, kui paljudest lennukitest jutt käib.

Samas kirjutas The Telegraph, et hävitajad F-16 on Ukrainas oma esimesed lahingumissioonid juba teinud. Väljaande andmetel on neid sõjalennukeid seni kasutatud ainult õhutõrjemissioonideks.

Ukraina presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Ukraina ei kinnita ametlikult, kas esimesed hävitajad F-16 on ka tegelikult kohale toimetatud.

Euroopa Liidu kõrge esindaja Josep Borrell rõhutas kolmapäeval, kui oluline on anda Ukrainale koheselt rohkem õhutõrje- ja muud sõjavarustust.

"Eile õhtul sai Kiiev Venemaa järjekordse tohutu rünnakulaine sihtmärgiks," kirjutas Borrell sotsiaalmeedias.

"Ukrainlased vajavad abi. Täiendava õhutõrje- ja sõjavarustuse viivitamatu saatmine on kriitilise tähtsusega," rõhutas Borrell.

ISW: Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Venemaa jätkab Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liiguvad edasi Ivanivka suunas (Avdijivkast) loodes. Lahingud käivad veel Vesele ja Serhijivka lähistel ning Avdijivkast läänes asuva Jasnobrodivka lähistel.

Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud leidsid, et Vene väed suutsid Avdijivka/Pokrovski suunal vallutada Timofejevka asula, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW andmetel olid Vene väed teisipäeval Pokrovskist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Tänu lihtsale ligipääsule Kostjantõnivkale on Pokrovsk Ukraina sõjaväe jaoks oluline keskus.