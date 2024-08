Euroopa Komisjoni Eesti esindus otsib uut juhti

Euroopa Komisjon Eesti esinduse uut juhti otsitakse sisekonkursiga. See on mõistlik, sest komisjoni esinduse juht liikmesriigis peab olema Euroopa Liidu asjatundja, selgitas Eesti esinduse kommunikatsioonijuht Elis Paemurd.

"On oluline, et tal on olemas Brüsseli kogemus, et tal on Brüsseli kontaktid. Teisest küljest peab ta hästi orienteeruma ka Eesti oludes," rääkis Paemurd.

Kuigi see ei pea tingimata nii olema, valitakse tõenäoliselt sellele kohale eestlane. Sealjuures töötab ta siiski ennekõike komisjoni, mitte Eesti riigi jaoks. Räägib Eesti esinduse endine juht Keit Kasemets.

"See oli tegelikult üks peamisi küsimusi, mis minu käest küsiti tööintervjuul, kui ma komisjoni esinduse juhiks kandideerisin. Kas ma ikka saan aru, et edaspidi ma olen komisjoni, mitte Eesti esindaja. See on siin kindlasti tähtis, loomulikult. Komisjoni esinduse juht esindab ikka laiemalt Euroopa Liidu huvisid. Kui vaja on, siis loomulikult ka vaidleb valitsuse või ka Eesti administratsiooniga," selgitas Eesti esinduse endine juht Keit Kasemets.

Eestis seda tuleb siiski vähe ette, lisas Kasemets. "Sest Eesti valitsused valdavalt ikka on Euroopa Liitu toetavad."

Euroopa komisjonil on esindused kõigis liikmesriikides. Nende asutuste üks peamisi eesmärke on selgitada Euroopa Liidu toimist avalikkusele.

"Me korraldame erinevaid kohtumisi, me käime visiidil Eesti eri paigus. Kohtume seal inimestega, kohtume seal omavalitsustega. Teeme seda muidugi ka meediasuhtluse kaudu. Teine vastupidine roll on ka informeerida Brüsselit Eesti ühiskonnas esile kerkivatest küsimustest, esile kerivatest probleemidest. Vastastikune teabevahetus on esinduse peamine roll," rääkis Paemurd.

Kasemets lisas: "Mingis mõttes saab võrrelda komisjoni esinduse rolli iga liikmesriigi saatkonnaga. Esindus on komisjoni presidendi ja volinike jaoks nii silmad kui ka kõrvad kui ka tihtipeale suu."

Täpset tähtaega, mis hetkel esinduse juht vahetub, veel teada ei ole, ütles Paemurd.