- USA on Austini sõnul mures Venemaa vägede edasitungi pärast Ukrainas;

Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin ütles, et USA on mures Venemaa okupatsioonivägede edasiliikumise pärast Ukrainas.

Austin märkis samas, et teda julgustas samas Ukraina suutlikkus värvata rohkem inimesi kodumaakaitsjate ridu täiendama.

"Ma tervitan seda, mille tegemist ukrainlased kindlalt jätkavad, et tagada oma võimekus sissetungijatele vastu hakata," ütles minister.

"Ukrainlased on väga sihikindlad inimesed," tõdes Austin.

Briti luure andmetel jätkavad Vene väed lähinädalatel oma taktikalist edasitungi idarindel.

Uudisteagentuuri AFP kolmapäeval avaldatud analüüsist selgus, et Venemaa on sel kuul hõivanud Ukraina idaosas ühtekokku ligi 200 ruutkilomeetrit.

Alates 2024. aasta algusest on Venemaa hõivanud Ukrainalt 1246 ruutkilomeetrit maad, aastal 2023 oli see näitaja 584 ruutkilomeetri juures. See kõik on kokku kõigest 0,2 protsenti Ukraina territooriumist 2014. aasta eelsetes piirides,

ISW: Vene väed liiguvad aeglaselt Pokrovski suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Venemaa jätkab Avdijivka rindelõigul asuvate Ukraina positsioonide ründamist ning Vene väed liiguvad aeglaselt edasi Pokrovski suunas (Avdijivkast läänes).

Seda kinnitavad ka 1. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Vene väed liikusid edasi Vesele lähistel. Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud leidsid, et Vene väed suutsid Vesele ka vallutada.

ISW analüütikud hindasid, et lähiajal Vene vägede edasitung aeglustub, kuna Vene väed on jõudnud suuremate asulate lähistele. Ukraina vaatleja Konstantin Mašovets tõi samas välja, et Pokrovski suunal tegutsevatel Ukraina vägedel on probleeme varustusega, seetõttu on neil jätkuvalt raske tõrjuda venelaste pealetungi.