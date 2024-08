Erakoolina alustav Metsküla algkool vajab esimeseks poolaastaks 70 000 eurot

Metsküla algkool alustab oma esimest aastat erakoolina. Metsküla algkooli direktori Pille Kaiseli sõnul on see suur kergendus, kuid rahastuse osas on siiski keeruline.

Metsküla algkooli direktori Pille Kaiseli sõnul polnud neil muud varianti, kui alustada erakoolina. "Meil polnud muud võimalust. Eelmisel õppeaastal tegutsenud põrandaalune kool ei olnud meie eesmärk, vaid lootusetus olukorras meeleheites kujunenud hädaabinõu kooli säilitamiseks. Niimoodi jätkata oleks olnud mõeldamatu. Kevadel saime tegevusloa, et luua erakool ja sügisest olemegi jälle täiesti vinks-vonks kool nagu iga teine," selgitas algkooli direktor.

Kaisel tõdes, et erakooliks üleminek on küll toonud kaasa kergenduse seaduslikkuse osas, kuid suurim mure on rahastamine. "Võrreldes eelmise õppeaastaga, kui meil ametlikult üldse kooli ei olnud, on nüüd muidugi suur kergendus, et kõik on seadustega kooskõlas. Aga rahamure on vähemalt esialgu ikka sama suur, kuna riik hakkab uusi erakoole rahastama alles alates uuest kalendriaastast. Neli kuud septembrist detsembrini peame ikka ise hakkama saama. Vaja on umbes 70 000 eurot, mida on päris palju," rääkis ta.

Peale õppeaasta esimest nelja kuud hakkab kool jaanuarist saama riigi haridustoetust. "Jaanuarist hakkame saama riigi haridustoetust, mis on ette nähtud õpetajate palkadeks, õpikute ja töövihikute kuludeks, toidurahaks ning õpetajate koolituskuludeks. Siis läheb juba tükk maad heledamaks, sest kooli pidaja katta jäävad siis ainult jooksvad majanduskulud," selgitas Kaisel.

Värske erakooli õppemaksuks on direktori sõnul planeeritud 50 eurot kuus. "Me ei saa hakata küsima mingit hullu õppemaksu, maapiirkonna perede sissetulekud ei ole nii suured. 50 eurot kuus tundub enam-vähem mõistlik, kuigi sellega ei kata ära kõiki kulusid ja nii peame ka edaspidi heade annetajate abile lootma," märkis Kaisel.

Ta lisas, et rahastuse osas on abiks kevadiselt heategevuskonserdilt ja annetajatelt saadud raha. "Kevadest jäi päris korralik seeme, seda on nüüd hea kasutada. Paljud head inimesed on ka suve jooksul kooli toetuseks annetusi teinud, see on meile väga suureks abiks," sõnas Kaisel.

Sel sügisel on Kaiseli sõnul kooli kuue klassi peale kokku 34-35 õpilast. "Nii palju lapsi oli Metsküla koolis viimati rohkem kui 60 aastat tagasi. Aga rohkem õpilasi praegusesse majja ei mahu ka," rääkis direktor.

Kaisel lisas, et õpetajaid on koolis viis kuni kuus ja kinnitas, et nad suudavad kõik õppeained ära katta. "Õpetaja ametikohti tuleb nüüd nelja kanti ja see jaguneb viie-kuue inimese vahel," sõnas ta.

Kooli direktor lisas, et lisaks praegustele muredele on hädavajalikuks muutunud kooli juurdeehitis. "Meie kool kasvab järgmisel õppeaastal veelgi, mis tähendab, et meil on ruumi juurde vaja. Juurdeehitise projekt on olemas ja nüüd peame väga aktiivselt rahastust otsima hakkama. Veel ei tea kuidas, aga et me ära mahuks, on vaja see juurdeehitis järgmise aasta esimeseks septembriks kindlasti valmis saada," rõhutas Kaisel.