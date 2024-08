Slovakkias ja Poolas mälestati natside tapetud romasid

Teise maailmasõja ajal hoiti romasid Auschwitzi surmalaagris eraldi osas, kuid 2. augustil kõik selle elanikud tapeti. Natsi-Saksamaa hävitas süstemaatiliselt ka romasid ning mälestustseremooniaga soovitakse tähelepanu juhtida asjaolule, et mitme miljoni juudi kõrval tapsid natsid ka pool miljonit romat.

"Viimaste uuringute kohaselt mõrvati sel ööl ligi 4300 inimest. Nad tahtsid seda laagrit likvideerida varem, 1944. aasta mais, kuid laagris oli nii tugev vastuseis, et SS ei suutnud seda teha. See tähendas, et likvideerimine lükati edasi 1944. aasta augustisse," rääkis Seredi holokausti muuseumi direktor Martin Korčok.