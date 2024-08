Kuressaares algasid merepäevad

Suurtel suveüritustel on meretaguse Kuressaare kui turismisihtkoha jaoks oluline roll. 2. ja 3. augustil toimuvad merepäevad laadamenuga ja kutsuvad erinevate kontsertidega inimesi rannaalale.

Tallinna merepäevadega võrreldes on aga näiteks Kuressaare merepäevade muusikaline osa tasuline. Merepäevade eelarve küündib korraldajatel 100 000 euroni.

"Me ei jõua artistidega kontserte teha selliselt, ilma et me pileteid ei müüks. Siis peab olema nagu Tallinna merepäevad on, väga rikas omavalitsus, siis saab seda lubada. Piletitulu katab protsentuaalselt ära mitte päris 50 protsenti, aga enam-vähem," rääkis Kuressaare kultuurivara juht Tiiu Tammoja.

Suur segadus on aga sellel nädalal olnud hoopis traditsiooniliselt septembri alguses toimuva ja samuti väga populaarse Kuressaare tänavapikniku ümber. Aastaid tänavapiknikku korraldanud turismiettevõtja Terje Nepper otsustas erimeelsuste tõttu Saaremaa vallaga selle ürituse tänavu protesti märgiks ära jätta.

"See on protesti märk, puhtalt. see on väga populaarne üritus, mida ma olen ise teinud viimased kaheksa aastat. Vald on seda toetanud 1000 euroga, pluss oma töötajatega. Ma olen ikkagi oma raha eest seda teinud ja püüdnud, sest see on nii oodatud üritus. Nüüd, kahjuks ma näen, et ettevõtja ei ole oluline, ettevõtjat süüdistati lausa kultuurivaenulikkuses ja rahvatantsu vaenulikkuses. Seda oli väga valus kuulda," rääkis Nepper.

Samas on linnaruum vaba ja et traditsioon ei hääbuks on Saaremaa vald lubanud tänavu ürituse ise korraldada. Seda enam, et kuuldused sellisest ettevõtmisest on jõudnud juba päris kaugele.

"Kui ta tõesti ei taha seda teha, siis me otsustasime, et teeme ise alternatiivse sündmuse. Me teame, et läbi EAS-i on siia tulemas vähemalt 20 välisajakirjanikku, kes kajastavad Saaremaad. Läbi sihtasutuse Saaremaa Turism on tulemas teine ports välisajakirjanikke. Ja et sügisel, madalhooajal, võib ka oma saarlastega ja oma inimestega kokku saada, on väga-väga oodatud ka meie kohalike seas," rääkis vallavanem Mikk Tuisk.

"Ma eeldan, et eetilises mõttes ta ei kasuta Kuressaare tänavapikniku nime. Aga keelata ma seda ei saa ja mul kindlasti on hea meel, kui keegi inimestele selle pikniku korraldab, sest see on väga oluline üritus Kuressaare jaoks," ütles Nepper, kes lubas ka ise piknikule kohale minna.