Ida-Ukraina Pokrovski sektor on kõige rängemate lahingute sündmuspaik, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski reedel oma igapäevases pöördumises. Ukraina teatas, et lasi Krimmis põhja Venemaa allveelaeva.

Oluline 3. augustil kell 17.15:

- Ukraina relvajõud teatasid, et lasid Krimmis Vene allveelaeva põhja;

- Ukraina droonid tekitasid tulekahju Venemaa Morozovski sõjaväelennuväljal;

- Moskva: seitsme Vene oblasti kohal tulistati alla 75 Ukraina drooni;

- Ukraina sõjaväeluureülem: Ukraina otsib lahendusi hävitada Kertši sild.

Ukraina teatas Krimmis Vene allveelaeva põhja laskmisest

Ukraina kaitsejõud tabasid ja lasid okupeeritud Krimmis Sevastopoli sadamas põhja allveelaeva Doni-äärne Rostov, teatas Ukraina relvajõudude peastaap sotsiaalmeedias.

"Ukraina kaitsejõud tabasid ajutiselt okupeeritud Krimmis vaenlase allveelaeva ja S-400 õhutõrjesüsteemi," seisis teates. Ka Venemaa õhutõrjesüsteem sai kahjustada.

Venemaa allveelaev ja õhutõrjesüsteem said tabamuse reedel.

Ukraina peastaabi andmetel on allveelaev B-235 Doni-äärne Rostov võimeline kasutama Kalibr tiibrakette. Teadaolevalt võeti see allveelaev kasutusse 2014. aasta 26. detsembril. 2023. aasta 13. septembril sai allveelaev Ukraina raketirünnakus kahjustada.

"Hiljem see parandati ja testiti Sevastopoli sadama vetes. Allveelaeva hind on hinnanguliselt 300 miljonit dollarit. Doni-äärse Rostovi hävitamine tõestab taas, et Vene laevastikul ei ole Mustal merel Ukraina territoriaalvetes turvaline," lisas Ukraina peastaap.

Droonilöök Venemaal Rostovi ja Orjoli oblastile

Droonilöök tekitas ööl vastu laupäeva kahju sihtmärkidele Venemaal Rostovi ja Orjoli oblastis, teatasid piirkondade kubernerid ja kohalikud Telegrami uudistekanalid.

Rostovi oblasti elanikud teatasid plahvatustest Doni-äärses Rostovis, Bataiskis ja Morozovskis. Kohalikud teatasid ka tulekahjust Morozovski sõjaväelennuväljal. Teatavasti süttisid piirkonna Kamenski rajoonis kütusepaagid.

"Massiivse mehitamata õhusõiduki rünnaku tagajärjel said kannatada mitmed hoiuruumid Kamenski ja Morozovski rajoonis," ütles Rostovi oblasti kuberner Vassili Golubev.

"Kiirabi kustutab tulekahjusid. Info kannatanute kohta on selgitamisel."

Orjoli oblastis peatasid Vene väed droonirünnaku elektrooniliste sõjariistadega. Kaks drooni tabasid piirkonna Bolhovski rajoonis elumaja.

Ukraina väed võtsid 13. juuni massirünnakus sihikule Morozovski lennuvälja vähemalt 70 drooniga. Eelmine rünnak lennubaasi aprillis hävitas kuus sõjaväelennukit. Lennuväli asub umbes 180 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Kuberner Vjatšeslav Gladkovi sõnul tabas droonirünnak ka Venemaal Belogorodi oblastis Gubkinski rajoonis asuvat naftabaasi, ütles Gladkov.

Rünnak põhjustas rajatises plahvatuse ja paak süttis põlema.

Tuletõrjujad kustutasid põlengu ja inimohvreid pole, väitis Gladkov.

Kyiv Independent ei suutnud Gladkovi väiteid kontrollida ja Ukraina sõjavägi pole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Moskva: seitsme Vene oblasti kohal tulistati alla 75 Ukraina drooni

Vene õhutõrje tulistas ööl vastu laupäeva seitsme Venemaa oblasti ja Aasovi mere kohal alla 75 Ukraina drooni, teatas Vene kaitseministeerium laupäeval.

36 drooni tulistati ministeeriumi teatel alla Rostovi, kaheksa Kurski, üheksa Belgorodi, 17 Orjoli, kaks Rjazani ja üks Voroneži oblasti kohal. Üks droon tulistati ministeeriumi teatel alla Krasnodari krai ja üks Aasovi mere kohal.

Luureülem: Ukraina otsib lahendusi hävitada Kertši sild

Ukraina töötab keerulise lahenduse kallal, mis võiks lähikuudel hävitada Kertši silla okupeeritud Krimmis, ütles Kiievi sõjaväeluure ülem Kõrõlo Budanov reedel.

Riikliku telekanaliga rääkides ütles ta, et töö käib, et kõrvaldada struktuur, mis ühendab Venemaa mandriosa poolsaarega ning on olnud Venemaa sõjaväe jaoks Ukrainas oluliseks tarneteeks, vahendas The Kyiv Independent.

"Kõik töötavad kauglöökide ja Krimmi silla hävitamise kallal," ütles ta Ukrinformi edastatud kommentaarides. "Kõik see nõuab, ütleme, kompleksset lahendust."

Küsimusele, kas sild lähikuudel hävib, vastas ta: "Võimalusi on."

Sild sai Ukraina rünnakutes 2022. aasta oktoobris ja 2023. aasta juulis tugevalt kannatada, mistõttu Venemaa astub samme konstruktsiooni edasiseks kaitsmiseks.

Ukraina sõdurid Harkivi oblastis õppusel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ivan Antypenko

Pokrovsk on ränga tule all

"Seal on kõige rängemad lahingud ja see ala nõuab meie kõige intensiivsemat reageerimist okupandile," lisas ta.

30. juulil ütles Zelenski, et Moskva hakkas pärast Venemaa Harkivi oblasti pealetungi ebaõnnestumist koondama oma jõupingutusi itta, "visates kõik, mis neil on" Pokrovski suunas.

Venemaa alustas pealetungi Harkivi oblasti põhjaosas juba mais. Tõukejõud sai lõpuks otsa, sest Ukraina väed peatasid Moskva edasitungi. Paljud eksperdid pidasid seda operatsiooni Venemaa katseks Ukraina vägede tähelepanu hajutada.

Zelenski lisas, et Vene väed plaanivad edeneda ka teistes idasuundades, näiteks Kostiantõnivkas, Toretskis või Slovjanskis, kuid hetkel on põhifookuses Pokrovsk.

Küsimusele, kas Ukraina suudab Venemaa edasisi edusamme ära hoida, vastas Zelenski, et kiiremad abitarned on vajalikud.

Ta ütles, et Ukraina sõjaväelased on moodustanud 14 uut brigaadi rindel olevate üksuste leevendamiseks ja reservi teenindamiseks, kuid need pole veel täielikult varustatud.

Ühendriikide kaitseminister Lloyd Austin ütles reedel, et USA on mures Venemaa okupatsioonivägede edasiliikumise pärast Ukrainas. Austin märkis samas, et teda julgustas samas Ukraina suutlikkus värvata rohkem inimesi kodumaakaitsjate ridu täiendama.

"Ma tervitan seda, mille tegemist ukrainlased kindlalt jätkavad, et tagada oma võimekus sissetungijatele vastu hakata," ütles minister.