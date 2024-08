Nädal lõpeb vihmahoogudega

Pühapäeva öösel on taevas muutlik, mõnel pool sajab hoovihma ja on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul puhub loode- ja läänetuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab ikka hoovihma ja on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul loode- ja läänekaare tuul. Õhusooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, saartel ja läänerannikul loode- ja läänetuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tuul puhanguline. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 19 kuni 22 kraadi.

Õhtul on selge, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja on äikeseoht. Tuul puhub muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul loodest ja läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Termomeetrinäit langeb õhtul 17 ja 20 kraadi vahele.

Järgnevatel päevadel on pilvisus Eesti kohal vahelduv, kolmapäevast alates kohati ka vähene. Sajab hoovihma ning töönädala keskpaigani püsib ka äikesevõimalus. Sooja tuleb aga tasapisi veidi juurde. Nii on esmaspäevane keskmine õhutemperatuur 21, järgnevail päevil 22 ning neljapäeval 23 kraadi.