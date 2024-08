Poola ja Ukraina plaanivad moodustada Euroopas ukrainlastest sõjaväeüksuse

Niinimetatud Ukraina Leegioni eesmärk on suurendada Ukraina armee inimjõudu, värvates välismaalt Ukraina vabatahtlikke võitlejaid, sealhulgas neid, kes kunagi põgenesid üle piiri, et mitte sattuda sõtta ning ka teistes riikides kauaaegselt elavaid ukrainlasi, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina Leegioni väed saadetakse pärast baaskursust võitlema Ukrainasse Venemaa vastu. Tegemist on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Poola peaministri Donald Tuski vahel 8. juulil sõlmitud kahepoolse julgeolekulepingu osaga.

"Ukraina Leegion saab väljaõppe Poolas ja varustatakse meie partnerite abiga. Iga Ukraina kodanik, kes otsustab leegioniga liituda, saab sõlmida lepingu Ukraina relvajõududega," ütles Zelenski toona.

Kuid üksikasju üksuse moodustamise kohta, sealhulgas selle, kuidas välismaal elavad ukrainlased saaksid sellega liituda, on olnud vähe.

Üksuse moodustamine toimub ajal, mil Ukrainal on rindel inimjõu puudus ning Venemaa jätkab edenemist rindejoone mitmes sektoris. Kiiev on juba kuid arutanud välispartneritega võimalusi, kuidas saada riiki tagasi tuhanded välismaale põgenenud sõjaväe-ealised mehed.

Eksperdid usuvad, et kui leegioni moodustamist õigesti läbi viia, võib see märkimisväärselt tugevdada kurnatud vägesid Ukrainas ja julgustada teisi Euroopa riike algatust toetama või seda kopeerima, luues riigis elavatele ukrainlastele väljaõppeprogramme.

Ukrainas tegutseb naistest koosnev mobiilne õhutõrjerühm

Mobiilsed õhutõrjeüksused loodi ja koolitati välja enne täiemahulist sissetungi ning nad on rakendanud oma oskusi praktikas sõja algusest saati, vahendas veebiväljaanne Rubrõka.

Sellised üksused on Kiievi ja piirkondliku kaitsesüsteemi olulised elemendid, mis töötavad ööpäevaringselt ja neid saab häire korral kiiresti lahingutsoonidesse saata. Sellised rühmad on varustatud õhutõrjeseadmetega, mis võimaldavad neil alla lasta vaenlase droone ja rakette.

Kiievi oblastis Butša rajoonis tegutseb vabatahtlikest naistest koosnev mobiilne õhutõrjerühmi nn Butša nõiad, mis tegeleb Vene Shahedi tüüpi droonide allalaskmise eest.

Rühm koosneb täielikult naistest ja igaüks on saanud lahinguväljaõppe erinevat tüüpi relvade, sealhulgas kuulipildujate kasutamiseks.

"My friends died, my colleague who was a teacher... there's just not enough fury," - Alina, who recently joined the mobile groups of Bucha volunteer guards.



"Bucha Witches", as these women call themselves, shoot down Russian drones in Kyiv region.



: Frontliner, Suspilne pic.twitter.com/LgXKMAKCk6