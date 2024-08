Suurbritannias toimuvatel meeleavaldustel on arreteeritud üle 90 inimese

Suurbritannias toimuvatel vägivaldsetel paremäärmuslaste meeleavaldused on politsei arreteerinud üle 90 inimese, vahendas BBC.

Meeleavalduste ajendiks on esmaspäevane pussitamine Southporti linnas, kus sai surma kolm väikest tüdrukut. Paremäärmuslaste väitel on pussitaja sisserändaja, ehkki politsei seda seni kinnitanud pole.

Suurbritannia erinevates linnades on meeleavaldajad rünnanud politseid ning rüüstanud poode.

Liverpoolis loopisid meeleavaldajad politseinike pihta telliseid, pudeleid ning lasid politsei suunas signaalrakette. Üks ametnik sai viga, kui teda visati tooliga vastu pead, teine ​​aga löödi meeleavaldaja poolt mootorrattalt maha.

Laupäeva lõuna ajal kogunesid Liverpoolis ka paarsada antifašistlikku meeleavaldajat, kes kutsusid üles ühtsusele ja sallivusele. Mõlemal poolel oli ligi 750 meeleavaldajat. Politsei püüdis pooli lahus hoida.

Liverpoolis Waltoni piirkonnas süütasid meeleavaldajad raamatukogu ning püüdsid takistada tuletõrjujaid seda kustutamast, teatas politsei, lisades, et märatsejad murdsid sisse kauplustesse ning süütasid mitu prügikasti.

Võimud kinnitasid, et mitmed politseinikud said viga. Kaks politseiametnikku viidi haiglasse - ühel kahtlustatakse ninaluu- ja teisel lõualuumurdu.

Sarnased juhtumid leidsid aset ka Bristoli linnas, kuigi rassismivastaste meeleavaldajate arv ületas immigratsioonivastaseid rühmitusi.

Politsei teatel teatasid Belfastis mitmed ettevõtted varakahjudest ning vähemalt üks neist süüdati.

Laupäeval toimunud valitsuse ministrite kohtumisel ütles peaminister Keir Starmeri pressiesindaja, et peaminister ütles meeleavaldajatele, et õigus sõnavabadusele ning vägivaldsed rahutused on kaks väga erinevat asja.

Peaminister lubas, et politseijõududel on valitsuse täielik toetus.