Trump ja Harris vaidlevad teledebati toimumise aja ja koha üle

Demokraadist Harrise kampaaniameeskond tahab, et debatt toimuks 10. septembril telekanalis ABC, kus see oli varem kavandatud president Joe Bideni ja Donald Trumpi vahelise debatina.

Trump aga teatas laupäeval, et on vastu võtnud Fox Newsi ettepaneku osaleda debatil 4. septembril, kutsudes ka Harrist seal osalema. Harrise kampaaniameeskonna sõnul üritab aga Trump ABC kanali debatist pääseda.

Trump ütles, et 4. septembril toimuva debati reeglid oleksid sarnased esimese debatiga, mis toimus tema ja president Joe Bideniga, enne kui Biden enda kampaaniast loobus, kuid et seekord toimuks debatt areenitäie publiku ees.

Trump ja Biden leppisid kokku, et 10. septembril toimub teine ​​debatt telekanalis ABC News, mille aga Trump soovitas viia üle tema järgijate seas populaarseimasse Fox News kanalisse.

Harris, kes sai reedel demokraatide kandidaadina osalemiseks vajalikud delegaatide hääled, ütles laupäeval, et kavatseb osaleda algselt kavandatud debatil.

Harris heitis sotsiaalmeedias Trumpile ette, kuidas viimane muudab enda lubadust Harrisega igal ajal debateerida.

"Huvitav, kuidas "igal ajal, igas kohas" muutub "üheks konkreetseks ajaks, üheks konkreetseks turvaliseks ruumiks"," kirjutas Harris sotsiaalmeediaplatvormil X. "Ma olen seal kohal 10. septembril, nagu oli kokkulepitud. Loodan ka teda seal näha."

