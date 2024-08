Saks: Ukraina mobilisatsiooni saadab väljaõppe probleem

Ukrainal on vaja aasta lõpuks mobiliseerida 200 000 inimest. Kuigi paljude uute värvatute motivatsioon pole ekspertide arvates kõrge, on mobilisatsioon seni edasi liikunud rahuldavas tempos. Ukrainlaste jaoks jääb probleemiks aga sõdurite väljaõpe, leiab julgeolekuekspert Rainer Saks.

Ukraina uute mobilisatsioonitingimustega värvatakse nii senisest nooremaid kui ka kriminaalkorras karistatud inimesi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul oli veel aasta karistust kanda ja oleksin võinud sõtta mineku asemel vanglasse jääda, aga tegin hoopis sellise otsuse," ütles endine vang Pavlo.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ütles, et mobilisatsiooni Ukrainas on hädasti vaja ka selleks, et anda võimalus vähemalt kümnetele tuhandetele võitlejatele minna demobilisatsiooni ja saada ükskord koju.

Stoicescu sõnul suudeti mais ja juunis registreerida kaks korda rohkem sõdureid kui eelnevatel kuudel, kuid vaatamata sellele seisavad paljud värbamispunktides järjekorras pigem sellepärast, et saada mobilisatsioonist vabastamise tõend.

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa arvates on selge, et Ukrainat on täiemahulise sõja algusest jälitanud värbamise probleem. Esialgu oli selle põhjus ebatõhus Nõukogude-aegne sõjakomissariaatide süsteem, mida ei suudetud piisavalt kiiresti asendada.

"Praeguseks hinnatakse, et ikkagi see uute värvatavate juurdevool on piisav selleks, et Ukraina armeed täiendada, aga mis on ikkagi edasi probleem, on väljaõpe, et ei jätku kvaliteetset aega ja keskkonda nende sõdurite välja õpetamiseks ja üksusteks kokku harjutamiseks. Aga see probleem jääb alati," lausus Saks.

Sõja alguses lõpetati ajateenistus, mistõttu on paljud noored eelneva kogemuseta. Saksa sõnul hakatakse neid välja õpetama samamoodi kui reservväelasi ja suur osa teeb seda väljaspool Ukrainat.

Kiiev ja Varssavi on kokku leppinud Poolas uue brigaadi moodustamises. Sinna värvataks Poolas ja teistes EL-i riikides elavaid Ukraina mehi.

"Mäletame, et oli ka diskussioon, et kas neid instruktoreid võiks saata ka Ukrainasse väljaõpet läbi viima, aga siin see põhiline argument selle vastu on see, et Venemaa võib seda käsitleda kui sõjategevusse sekkumisena ühelt poolt, aga vist ikkagi olulisem on see, et Ukraina ei suuda tagada õhukaitset. Eriti just manöövrite ajal on see väga oluline," rääkis Saks.

Saksa arvates jäid ukrainlased mobilisatsiooniga veidi hiljaks, mida näitasid nende raskused aasta alguses.

Nüüd on aga olukord parem, sest värbamisprobleemid on Stoicecsu sõnul tekkinud Venemaal.

"Nad ei taha uut mobilisatsiooni välja kuulutada. Ja nad pakuvad Venemaa tingimustes ulmelisi palkasid ja kompensatsioone, et inimesi saada," ütles Stoicescu.