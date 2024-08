Ühe rohkem riike soovitab oma kodanikel Liibanonist lahkuda

USA saatkond Liibanonis soovitab USA kodanikel osta esimene veel kättesaadav pilet riigist lahkuvale lennule. Ühendkuningriigi välisminister David Lammy soovitab brittidel Liibanonist kohe lahkuda. Prantsusmaa välisminister Stephane Sejourne annab sotsiaalmeediakeskkonnas X teada, et pileteid lennukitele, millega Liibanonist minema saab, veel on ning Prantsusmaa kodanikud peaksid need kohe ära ostma. Paljud prantslased ongi juba kodumaale naasnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Varsti ei pruugi Liibanonist aga enam minema saadagi, sest nii peamised Liibanoni lendavad firmad Air France, Lufthansa, Kuwaiti Airlines, kui ka väiksemad, vähemate lendudega firmad on juba palju Liibanoni lende tühistanud.

USA on tugevnevate pingetega seoses Lähis-Itta saatnud täiendava lennuväeeskaadri ja sõjalaevu. Tegu on suurima USA vägede liigutamisega Gaza sõja algusest peale.

Iraan ähvardab Iisraeli tõsiste tagajärgedega. Iisraeli teatel võib Iraan rünnata senisest agressiivsemalt, Iisraeli ametivõimud aga ei avalda, mis täpselt Iraanil nende teada kavas on.

G7 välisministrid arutasid videokonverentsil olukorda Lähis-Idas

Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 välisministrid kohtusid pühapäeval videokonverentsi teel, et arutada olukorda Lähis-Idas ning väljendasid tõsist muret eskalatsiooniohu pärast, teatas Itaalia välisminister Antonio Tajani.

"Oleme koos meie partneritega väljendanud tõsist muret hiljutiste sündmuste pärast," ütles Tajani avalduses, lisades, et need ähvardavad otsustada kriisi piirkondlikuks muutumise, alustades Liibanonist.

"Kutsume asjaosalisi üles loobuma igasugustest algatustest, mis võiks takistada dialoogi ja mõõdukuse teed ning soodustada uut eskalatsiooni," öeldi Itaalia välisministeeriumi edastatud avalduses.

Itaalia on sel aastal G7 eesistuja.