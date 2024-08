Oluline 5. augustil kell 5.50:

- Sõrskõi sõnul aitavad lennukid F-16 hävitada rohkem vaenlasi;

- ISW: Vene väed liikusid Pokrovski suunal edasi.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles pühapäeval, et pärast hävitajate F-16 saabumist Ukrainasse tulistatakse alla rohkem Vene rakette ja lennukeid.

"F-16-d on Ukrainas. See tähendab, et hävitatud okupante on rohkem. Allatulistatud rakette ja lennukeid, mida Vene kurjategijad kasutavad Ukraina linnade ründamiseks, on rohkem," sõnas kindral.

Sõrskõi tänas liitlasi selle otsuse eest.

"Eelkõige tähendab kaasaegsete lennukite efektiivne kasutamine Ukraina sõdurite elude päästmist," märkis ülemjuhataja.

"Tänan presidenti, kaitseministrit ja kõiki, kes töötasid 24/7 selle nimel, et F-16-d saaksid meie taevasse ilmuda. See on veel üks oluline samm meie võidu suunas," lisas Sõrskõi.

President Volodõmõr Zelenski kinnitas varem päeval, et Ukraina sai esimese partii USA päritolu hävituslennukeid F-16.

"Me kuulsime tihti sõna võimatu. Nüüd on see reaalsus. Reaalsus meie taevas. F-16-d on Ukrainas," ütles president.

Briti väljaanne The Economist teatas enne seda, et Ukraina on saanud kätte esimesed kümme F-16 hävitajat.

ISW: Vene väed liikusid Pokrovski suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Pokrovski suunal edasi. 4. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Vesele (Pokrovskist idas) lähistel. Suurem osa Veselest on langenud Vene vägede kätte.

Vene väed liiguvad edasi ka Novoselivka Perša (Pokrovskist kagus) lähistel, samuti tungisid Vene väed edasi Ivanivske (Pokrovskist idas) lähistel. Lahingud käivad veel Kalõnove, Hrodivka, Želanne, Serhijivka, Mežove, Skutšne ja Karlivka lähistel.

Venemaa jätkab ka Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid Toretski kaguosas edasi. Nende väidete kinnituseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel ka Toretskist lõunas asuva New Yorgi nimelise asula lähistel.

Ka Tšassiv Jari suunal käivad endiselt ägedad lahingud. Sel rindelõigul siiski suuri muudatusi pole toimunud. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid edasi Kalõnivka lähistel, kuid nende väidete kinnituseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. Lahingud käivad veel Tšassiv Jarist idas asuva Ivanivkse lähedal. Samuti ründavad Vene väed Kliššivka ja Andrijivka lähistel asuvaid Ukraina positsioone.