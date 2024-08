Briti valitsuse kriisikomitee koguneb rahutuste tõttu

Mitu päeva jätkunud rahutuste taustaks on Inglismaal Southportis nädal tagasi aset leidnud pussitamine, milles sai surma kolm väikest tüdrukut. Ründaja kohta on levitatud palju valeinfot, mis on olukorrale veelgi hagu juurde andnud.

Ründaja on rwandalastest vanematele Suurbritannias sündinud, praegu 17-aastane noormees. Sotsiaalmeedias on kasutatud vale nime, mis viitaks araabia taustale. Samuti on liikunud valeväiteid, et ründaja oli hiljuti paadiga Ühendkuningriiki saabunud asüülitaotleja.

Nädalavahetusel võeti üle riigi kinni ligi 150 vägivallatsejat.

Rahutuste käigus rünnati ka Birminghami linna lähedal olevat hotelli, kus viibivad varjupaigataotlejad.

"Suur rühm inimesi loopis kividega Tamworthi linnas asuva hotelli aknaid ja majutusasutust turvavaid politseinikke. Üks korrakaitseametnik sai vigastada," seisis Staffordshire'i politsei avalduses.

Suurbritannia siseminister Yvette Cooper mõistis märatsejad hukka ja lubas, et nad võetakse vastutusele.