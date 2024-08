Meeleavaldused viisid Bangladeshi peaministri põgenemiseni

Bangladeshi telekanalid edastasid kaadreid rahvahulgast, mis tormas peaministri residentsi, paiskas ümber mööblit ning tassisid minema raamatuid ja teisi asju.

"Ma olen Ganabhabani palees," teatas Bangladeshi ajakirjanik Yeasir Arafat AFP-le. "Palees on üle 1500 inimese. Nad peksavad puruks mööblit ja klaase."

Peaminister Hasinale lähedane allikas ütles veidi varem AFP-le, et 76-aastane valitsusjuht lahkus koos õega Dhakast "turvalisemasse paika". Allika sõnul olevat peaminister tahtnud salvestada pöördumist, kuid ei saanud võimalust seda teha.

Ka päevaleht Prothom Alo kinnitas Hasina pagemist pealinnast.

Bangladeshi sõjaväe kõneisiku teatel esineb relvajõudude juhataja Waker-Uz-Zaman esmaspäeva pärastlõunal rahvale. Ta ei andnud täpsemat teavet.

Enne seda, kui meeleavaldajad peaministri paleesse tungisid, kutsus Hashina poeg riigi relvajõude takistama võimu ülevõtmist.

"Teie kohus on hoida meie inimesi kaitstuna ja meie riiki kaitstuna ning järgida põhiseadust," ütles Ühendriikides elav Sajeeb Wazed Joy Facebooki postituses. "See tähendab, et ärge lubage ühelgi valimata valitsusel tulla minutikski võimule, see on teie kohus."

Julgeolekujõud on toetanud Hasina valitsust kogu rahutuste aja, mis algasid eelmisel kuul tsiviilametikohtade kvootide vastu ning eskaleerusid ulatuslikeks üleskutseteks peaministrile, et ta tagasi astuks.

Meeleavaldajad on eiranud nii liikumiskeeldu kui ka julgeolekujõudude karme meetmeid rahutuste mahasurumisel.

Ainuüksi pühapäeval sai surma vähemalt 94 inimest, nende seas 14 politseinikku. AFP andmetel on alates juuli algusest hukkunud vähemalt 300 inimest.

Armeejuht teatas ajutise valitsuse moodustamisest

Bangladeshi armeejuht Waker-Uz-Zaman teatas esmaspäeval ajutise valitsuse moodustamisest.

"Ma võtan täieliku vastutuse," ütles kindral Waker riigitelevisioonis edastatud pöördumises, lisades, et Hasina on tagasi astunud. "Me moodustame ajutise valitsuse," lisas ta. "Riik on palju kannatanud, majandus on saanud pihta, palju inimesi on saanud surma – on aeg peatada vägivald."

"Ma loodan, et pärast minu esinemist olukord paraneb," ütles kindral Waker. Ta lisas, et peab presidendiga kõnelusi ajutise valitsuse moodustamiseks ning on juba rääkinud peamiste opositsiooniparteide ja kodanikuühiskonna liikmetega, kuid mitte Hasina Awami Liigaga.

"Kui olukord muutub paremaks, ei ole vajadust eriolukorra järele," ütles Waker ja lubas, et uued võimud karistavad kõiki, kes rahutuste ajal inimesi tapsid.

"Tudengite ülesanne on nüüd rahu hoida ja meid aidata," rõhutas ta.

Bangladeshi sõjavägi kuulutas ka 2007. aasta jaanuaris pärast ulatuslikke poliitilisi rahutusi välja eriolukorra ning pani kaheks aastaks võimule sõjaväe toetatud ajutise valitsuse.

Hasina on valitsenud Bangladeshi alates 2009. aastast ning võitis jaanuaris neljandad järjestikused valimised, seda ilma tõelise opositsioonita.

Inimõigusühendused on süüdistanud Hasina valitsust riigi institutsioonide ärakasutamises oma võimuhaarde tugevdamiseks ja rahulolematuse lämmatamiseks, seal hulgas opositsiooniaktivistide kohtuväliste tapmistega.