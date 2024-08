Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni juhiks saab Peeter Tali

"Kõige olulisem küsimus, mida Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees endale iga päev esitama peab, on see, et kas järjekordne Euroopa Liidu õiguse üle võtmine toimub ikka nii, et Eesti enda huvid on ka maksimaalselt kaitstud," ütles Uibo.

Uibo sõnul tegi Euroopa Liidu asjade komisjon Liisa Pakosta juhtimise ajal otsuseid selgelt Eesti huvidest lähtuvalt. Varasemad komisjonid on tema sõnul lasknud läbi palju küsitavaid reegleid, mis on tekitanud ühiskonnas mulje, et Euroopa Liit dikteerib, mida Eestis tohib teha ja mida mitte.

"Meil on selge vabadus otsustada, kuidas me suveräänses riigis soovime oma elu korraldada, aga selleks tuleb siiski üksjagu vaeva näha. Ja kui vaeva ei näe, siis võibki juhtuda, et meie seadusandlusesse jõuab asju, mis meie elu hoopis ahistama hakkavad. Nii, et ma usun, et Peeter Tali kindlasti jätkab Liisa Pakosta poolt algatatud mõtteviisi muutust ja saab sellega väärikalt hakkama," lausus Uibo.

Eesti 200 peab Liisa Pakosta asemele leidma uue liikme ka õiguskomisjoni.

Liisa Pakostast sai juulis ametisse astunud Kristen Michali valitsuses justiits- ja digiminister.