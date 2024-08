Kell 20 "Ukraina stuudios" Eero Rebo ja Kristi Raik

Esimesed hävituslennukid F-16 jõudsid Ukrainasse ja Venemaa propaganda valulik reaktsion näitab, et tegemist on olulise arenguga. Samal ajal tunnistab USA kaitseminister Lloyd Austin, et on mures okupatsioonivägede edasiliikumise pärast Ukrainas. Olukorda rindel analüüsib Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo.

Venemaa ja lääneriikide vahel toimunud ajaloolist vangide vahetust on juba nimetatud USA presidendi Joe Bideni administratsiooni suureks võiduks. Kokkulepet on aga ka kritiseeritud, kuna Saksamaa vabastas mõrva eest süüdi mõistetud Vadim Krassikovi. Suurt vangide vahetust analüüsib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse asedirektor Kristi Raik.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 20. Saatejuht on Andres Kuusk.