Nädal jätkub hoovihmadega

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest ning paiguti udutab. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ning õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 17 kraadi.

Hommik pilvkattesse muutusi ei too. Hoovihma sajab kohati ja võib olla ka äikest. Puhub nõrk põhjakaare tuul ning õhutemperatuur on 16 kuni 18 kraadi.

Päeval sajab hoovihma juba paljudes kohtades ja on äikest. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Õhtul sajab veel kohati hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on kuni 21 kraadi.

Kolmapäev püsib sarnane eelnevaga – öösel sajab kohati hoovihma ja on udu, päev toob aga hoovihma juba mitmele poole ja on ka äikest. Öösel on sooja 10 kuni 17, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Sama temperatuur on ka neljapäeval. Neljapäeva öö on sajuta ja mitmel pool on taas udu, päev toob kohatisi hoovihmasid.

Reedel ja laupäeval on öine õhutemperatuur pisut kõrgem, samas päevane õhusoe madalam ning mõlemad päevad tulevad pisut vihmasemad.