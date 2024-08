Mitmes jäätmejaamas on võimalus anda oma töökorras kraami taaskasutuseks

Kuressaare lähedal Kudjape jäätmejaamas saavad inimesed anda ära kasutuskõlbliku kraami, mida neil enam vaja ei ole, ja teised saavad omakorda sealt endale vajalikku võtta.

"Seda tuleb ja läheb kuidagi eriti kärmelt eelmise nädala lõpu ja selle nädala alguse seisuga," ütles Saaremaa prügila juht Andre Nõu.

"Mul oli kodus väga palju selliseid raamatuid, mida ma ise olen juba lugenud ja kogusid riiulil tolmu. Ma mõtlesin, et tulen siia ja toon ära ja rõõmustan võib-olla kedagi, kes neid lugenud veel ei ole. /.../ Ise sain ühe karahvini. Ma ei tea selle väärtust, aga mulle meeldivad sellised klaasist pudelid, kuhu saab midagi korjata, midagi väikest, mida ma võib-olla rannast olen leidnud," rääkis Daili.

Otseselt prügiautost sinna kraami riiulitele siiski ei laota.

"Teadlik inimene tuleb, toob korraliku töötava asja siia ja võtab mingi muu asja kaasa, mida tal näiteks vaja läheb. Selle kaudu me pikendame mingite esemete kasutusiga. Väike rohelisuse poole nügimine, et me saaksime mõistlikult käituda. Ega see ei päästa mingit planeeti, aga lihtsalt oleks kole lugu, kui kõik need asjad, mis on siit juba läbi käinud kahe kuuga, oleksid jõudnud segaolmesse. See oleks paha-paha," rääkis Nõu.

Vahendus võiks käia ikkagi usalduse alusel – kui asi on tõesti korras ja korralik, siis on mõttekas see jäätmejaama taaskasutusruumi jätta.

"Kui ma siin ruumis toimetan ja siis tulevad prouad ja vaatavad, aa, see on see Tarbeklaasi mingi haruldane potsik. Siin võib olla selliseid väärtuslikke asju küll," sõnas Nõu.