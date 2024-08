Oluline 6. augustil kell 5.50:

Kiievis kärgatasid taas plahvatused

Ukraina pealinnas Kiievis kõlasid taas õhuhäiresireenid ning linnas toimus mitu plahvatust.

"Õhutõrje töötab Kiievis. Jääge varjenditesse," kirjutas linnapea Vitali Klõtško suhtlusvõrgustikus Telegram.

AFP ajakirjanik kuulis linna idaosas asuvas Pozniaky naabruskonnas viit valju plahvatust.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse andmetel andsid okupandid umbes kell 23.00 raketilöögi Kiievi ja selle eeslinnade suunas.

Uudisteagentuur UNIAN teatas hiljem öösel, et pealinnas suuremaid kahjustusi ei registreeritud ja hukkunute kohta andmed puuduvad.

ISW: Vene väed liikusid Toretski suunal edasi

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Vene väed liikusid Toretski suunal edasi. 5. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Družba (Toretskist idas) lähistel. Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed liikusid edasi ka Pivnitšne (samuti Toretskist idas) lähistel.

Ukraina peastaap teatas 5. augustil samuti, et Vene väed jätkavad Toretski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Lahingud käivad Toretskis ning ka New Yorgi nimelise asula lähistel.

Venemaa jätkab ka Pokrovski suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Vene blogijad väitsid, et Vene väed teevad edusamme Želanne lähistel ja Ukraina üksused jäid seal kotti. Mõned blogijad väitsid, et Vene väed sisenesid ka Želanne asulasse. Nende väidete kinnituseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid.

Zelenski: EL ja Ukraina töötavad nelja miljardi suuruse abi nimel

President Volodõmõr Zelenski ja peaminister Denõss Šmõhal arutasid esmaspäeval augustikuu töökava.

"Oleme nüüd saanud Ühendriikidest uue toetuse ja riigikassa kontole on kantud 3,9 miljardit dollarit. Olen tänulik meie partneritele nende toetuse eest. Samuti töötame koos Euroopa Liiduga, et saada umbes neli miljardit eurot abi, mida Ukraina vajab augustis," rääkis Zelenski.

Presidendi sõnul arutati Šmõhaliga ka mõningaid olulisi praktilisi üksikasju seoses Ukraina partnerite poolt külmutatud Venemaa varade kasutamisega.

"On olemas ühenduse G7 otsus Venemaa varade kasutamisest saadava 50 miljardi dollari kohta Ukrainale ning praegu töötame koos oma partneritega Euroopas ja Ameerikas selle konkreetse rakendamise nimel. Oleme oma tänase seisukoha kooskõlastanud, kuidas läheneda raha tegelikule laekumisele," seletas Zelenskõi.

Presidendi sõnul on see Ukraina jaoks kriitilise tähtsusega ja võib riiki sel sügis-talvisel perioodil oluliselt tugevdada.