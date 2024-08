Trassiehitustööd katkestavad Tallinnas Kopli-suunalise trammiliikluse

Trammiliin nr 1 on suletud 12. augustist kuni 18. augusti päeva lõpuni Kopli-Linnahall vahelisel lõigul.

Sellel perioodil asendab trammi nr 1 ajutine bussiliin nr 52 marsruudil Kopli-Mere puiestee, mis väljub keskmiselt iga 10 minuti tagant.

Kuni 18. augustini on lisaks trammiliinile nr 1 katkestatud trammiliiklus ka liinidel nr 2 ja 5. Alates 19. augustist taastatakse trammiliiklus kõikidel Kopli-suunalistel trammiliinidel: nr 1 Kopli-Kadriorg, nr 2 Kopli-Suur-Paala ja nr 5 Kopli-Vana-Lõuna.

Bussiliinid nr 3, 26, 26A ja 73 on ümbersõidule suunatud 12.-31. augustini. Sel ajal jäävad bussiliinil nr 3 ära mõlemal suunal peatused Niidi, Sitsi, Tööstuse ja Karjamaa. Bussiliinidel nr 26 ja 26A jäävad mõlemal suunal ära peatused Nisu, Ehte, Niidi ja Sitsi. Bussiliinil nr 73 jäävad ära mõlemal suunal peatused Tööstuse ja Karjamaa.

Tööde piirkonnas on töövõtja kohustatud tagama jalakäijatele ja jalgratturitele kogu ehitustööde perioodil ohutu läbipääsu. Vajadusel kasutatakse tipptundide ajal liiklusreguleerijaid Sõle tänava ümbersõidu vasakpöörete sujuvaks toimimiseks.

Oluliste liiklusmuudatuste ning ühistranspordi ümbersuunamise tõttu palub linn varuda sihtkohta jõudmiseks rohkem aega, kuna jalgsikäigumaa peatustesse võib pikeneda.

Sõiduplaanide, liinide liikumisteede ja peatustega on võimalik tutvuda veebilehel transport.tallinn.ee. Muudatuste kohta käiv info paigaldatakse ka nendesse peatustesse, mida need muudatused puudutavad.

Töid teeb AS Tallinna Vesi ja AS Utilitas Tallinn tellimusel AS KE Infra. Detailsete liiklusskeemidega saab tutvuda Tallinna operatiivinfo veebilehel.