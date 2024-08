Kolmapäeval tuleb sooja kuni 24 kraadi

Öö vastu kolmapäeva tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning paiguti tekib udu. Tuul puhub muutliku suunaga kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis. Termomeeter näitab sooja 10 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Kolmapäeva hommikul on pilvisus kohati vähene, kohati vahelduv. Paiguti sajab hoovihma ja on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusooja on 15 kuni 19 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning Kagu-Eestis võib ka äikest tulla. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on oodata 19 kuni 24 kraadi.

Ka õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab ikka hoovihma ja puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Sooja on 18 kuni 22 kraadi.

Vähese ja vahelduva pilvisusega tuleb ka töönädala lõpp. Sajab hoovihma ning reedel võib kohati ka äikest olla. Sooja on neljapäeval keskmiselt 23, reedel 24 kraadi.

Nädalavahetus toob aga üpriski järsu ilmamuutuse. Mõlema päeva esimene pool tuleb pilvisem, vihmane ning kohatise äikesega. Õhtuks pilvisus hõreneb ning sajuhood harvenevad. Laupäevaks on oodata sooja keskmiselt vaid 19 ning pühapäevaks 17 kraadi.