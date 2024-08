Oluline 7. augustil kell 5.45:

- Ukrainat tabas järjekordne Vene droonirünnakute laine;

- Meedia: Ukraina piiri ääres Kurski oblastis käivad lahingud;

Ukrainat tabas järjekordne Vene droonirünnakute laine

Ukraina langes ööl vastu kolmapäeva järjekordse Venemaa droonirünnaku alla.

Õhuhäire kaikus Donetski, Dnipropetrovski, Zaporižžja, Odessa, Hersoni, Mõkolajivi, Kirovohradi, Poltava, Tšerkassõ, Vinnõtsja ja Kiievi oblastites. Harkivi oblastis püsib ohuolukord üle 11 tunni, Sumõ oblastis üle 14 tunni.

Pärast keskööd kostis Sumõs plahvatusi ja linna sõjaväevalitsus teatas, et linnas tegutseb õhutõrje. "Ärge sattuge paanikasse," kirjutas administratsiooni juht Oleksi Drozdenko Telegramis.

Ukraina õhujõudude juhatus teatas mitmest ründedroonide rühmast mitmes piirkonnas. Viimastel andmetel suunduvad droonid Tšerkassõ oblastist Kiievi oblasti poole.

Meedia: Ukraina piiri ääres Kurski oblastis käivad lahingud

Venemaa Kurski oblasti kuberneri kohusetäitja Aleksei Smirnov teatas teisipäeval, et Ukraina väed üritasid oblastisse tungida. Smirnov väitis hiljem, et kokkupõrgetes on hukkunud viis tsiviilisikut.

Kurski oblast piirneb Ukraina kirdeosas asuva Sumõ oblastiga. Venemaa on seda piirkonda rünnanud iga päev alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed piirkonna vabastasid.

Ka sotsiaalmeedias levivad teated, et Ukraina väed tegid reidi Kurski oblastisse. Meedia teatel tulistati piirkonnas alla Vene ründehelikopter Ka-52. Ka rindearenguid jälgiv Deepstate jagas pilte, millel näis olevat allatulistatud Ka-52, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina ei ole teateid veel kommenteerinud, ent Sumõ oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleksi Drozdenko palus teisipäeval elanikel olla tähelepanelik ning jälgida õhurünnaku hoiatusi.

Telegrami-kanal Mash, mida peetakse Vene väele lähedalseisvaks, kirjutas teisipäeval, et rünnak algas varajastel hommikutundidel ning sisaldas väikesearvulist Ukraina sõdurite ja Vene Vabatahtlike Korpuse võitlejate rühma.