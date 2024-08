Allikad: Putin ärgitas Iraani vaoshoitusele

Šoigu külastas Teherani 5. augustil ning edastas siis Putini sõnumi ajatolla Ali Khameneile. Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel ütles Šoigu, et Iraan ei peaks oma kättemaksurünnaku raames ründama Iisraelis asuvaid tsiviilsihtmärke.

Pole veel selge, kas Khamenei annab survele järele, kuid islamiriik on üks Venemaa lähemaid liitlasi rahvusvahelisel areenil. Pole veel selge, kas Moskval on piisavalt hoobasid, et Iraanile survet avaldada.

Samas islamiriik tunneb üha rohkem huvi Venemaal toodetud relvastuse vastu. Ajaleht The New York Times kirjutas 5. augustil, et Iraan üritab Venemaalt soetada kaasaegseid õhutõrjesüsteeme. Kaks allikat ütlesid Reutersile, et Iraan üritab hankida ka Su-35 hävitajaid.

Jooksupoisi ametikohuseid täitnud Šoigu ise seletas, et Venemaa on valmis tegema Iraaniga piirkondlikes küsimustes koostööd.

Samal ajal üritab Venemaa säilitada ka oma ajaloolisi sidemeid Iisraeliga. Venemaa ja Iisraeli suhted on aga järsult halvenenud, kuna eelmise aasta 7. oktoobril alustas Iraani rahastatud Hamas rünnakut Iisraeli vastu.

Islamiriigi võimud on järjepidevalt ka kinnitanud, et maksavad oma liitlaste tapmise eest kätte ja Iisrael valmistub praegu Iraani suureks rünnakuks. Siiani pole veel aga selge, kas Iraan korraldab otserünnaku Iisraeli vastu.