Liibüa vähendab tootmist Al-Sharara naftaväljal

Liibüa riiklik naftakorporatsioon (NOC) teatas teisipäeval, et vähendab protestide tõttu tootmist Al-Sharara naftaväljal, mis moodustab umbes veerandi riigi kogutoodangust.

NOC teatas avalduses tootmise osalisest vähendamisest "vääramatu jõu" tõttu, mille tingisid Fezzani liikumise meeleavaldused.

Avalduses ei täpsustatud demonstrantide nõudmisi, kuid kohalikus meedias avaldatud videokaadritel on näha umbes kümmet meeleavaldajat blokeerimas ligipääsu naftaväljale.

Rühmitus võitleb Fezzani piirkonna elanike majanduslike ja sotsiaalsete õiguste eest, nõudes muu hulgas kaasatust energiatööstusesse.

Tripolist 900 kilomeetri kaugusel lõunas asuvat naftavälja käitab NOC koos nelja Euroopa ettevõttega.

Liibüal on Aafrika suurimad naftareservid, kuid toodangut pärsivad protestid ja kokkupõrked rivaalitsevate valitsuste vahel.

Riik on kaoses alates 2011. aastast, kui NATO toetatud ülestõusus kukutati diktaator Muammar Gaddafi.

Riik on lõhestatud Tripolis baseeruva ÜRO tunnustatud valitsuse ja sõjapealik Khalifa Haftari juhitud valitsuse vahel idas.

Naftatulu on riigile ülioluline ja NOC on üks väheseid institutsioone, kus koostöö rivaalitsevate valitsuste vahel on jätkunud.

Kuigi maailmas kasvavad geopoliitilised pinged, siis rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind püsib alla 80 dollari piiri. Kolmapäeva ennelõunal oli Brenti hind 76,68 dollarit barreli kohta.