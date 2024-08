Fotod: Euroopa Liidu asjade komisjoni valiti juhtima Peeter Tali

Tali valiti ELAK-i esimeheks seoses sellega, et varem komisjoni tööd juhtinud Liisa Pakosta (Eesti 200) asus uue valitsuse justiits- ja digiministriks.

Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles esmaspäeval, mil fraktsioon valis ELAK-i juhi kandidaadiks Peeter Tali, et Euroopa Liidu asjade komisjon tegi Pakosta juhtimise ajal otsuseid selgelt Eesti huvidest lähtuvalt.

"Meil on selge vabadus otsustada, kuidas me suveräänses riigis soovime oma elu korraldada, aga selleks tuleb siiski üksjagu vaeva näha. Ja kui vaeva ei näe, siis võibki juhtuda, et meie seadusandlusesse jõuab asju, mis meie elu hoopis ahistama hakkavad. Nii et ma usun, et Peeter Tali kindlasti jätkab Liisa Pakosta poolt algatatud mõtteviisi muutust ja saab sellega väärikalt hakkama," lausus Uibo.

ELAK-i liikmed on veel Arvo Aller, Enn Eesmaa, Rain Epler, Maria Jufereva-Skuratovski, Katrin Kuusemäe, Hanah Lahe, Tiit Maran, Anti Poolamets, Maido Ruusmann, Luisa Rõivas, Riina Solman, Aivar Sõerd, Kadri Tali, Tarmo Tamm ja Kristo Enn Vaga. Kokku kuulub komisjoni 17 liiget.

Euroopa Liidu asjade komisjon on alatine komisjon, millel on Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll. Komisjon annab mandaadi valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks. ELAK-i seisukohad on valitsusele kohustuslikud ja valitsus lähtub nendest Euroopas peetavates aruteludes.