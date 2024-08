Pikakari ranna vees ulbivad teadmata päritolu metallitükid

Paljassaare poolsaarel asuvas Pikakari rannas on merevees tundmatut päritolu metallitükke, mille kohta ei oska ei kohalik omavalitus ega keskkonnaamet arvata, kust need tulevad ja millega on tegemist.

Põhja-Tallinna populaarse ranna merevees ulbivad hõbedased metallitükid. Olenevalt tuule tugevusest ja suunast on mõnel päeval alumiiniumilaadseid tükke vees vähem, teisel päeval rohkem. Suuremaid ja väiksemaid kergmetallitükke leidub nii merevees kui rannaliival.

Ranna sagedaste külastajate jaoks ei ole metallkonksud vees midagi uut, sest neid on varasematel aastatelgi suurtes kogustes nähtud.

"Eelmise aasta suvel. Neid oli väga palju ja mulle tundus, et need olid suuremad kui praegu. Praegu on nagu peenikesem, aga siis olid kohe suuremad, ma jäin neid jälgima ja vaatama ja siis ma lihtsalt imestasin, kui palju neid on," kirjeldas Tamara.

Kuigi ujujad on metallklibu ammu juba näinud ja sotsiaalmeedias pilte jaganud, jõudis Põhja-Tallinna linnaosavalitusele ja keskkonnaametile info sellest alles selle nädala kolmapäeval läbi "Aktuaalse kaamera".

"Kurb on tunnistada, et see on suhteliselt negatiivne uus uudis meie jaoks," sõnas Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse heakorra spetsialist Aare Koll.

"Edasi võiks suhteliselt kiirelt tegutseda. Me pöördume järgmiste sammude astumiseks keskkonnaameti poole ja tuleb jõuda probleemi põhjuse algallikani, mis on ikkagi meres. Esimene võimalus on, et 28. augustil toimuval Läänemere päeval tulevad sukeldujad appi ja palume neil siis olukorda hinnata," rääkis Koll.

Koostöös ranna korrashoidjaga ja keskkonnaametiga alustab linnaosavalitus neljapäeval metalltükkide korjamist mereveest.

Millega tegemist ja mis seda veeprügi tekitab, ei tea aga ka keskkonnaamet.

"Ma täna olen küll seda meelt ja arvamusel, et tegu on aastaid tagasi Pikakari ranna piirkonnas merre sattunud metalli jääkidega, mida meri tuule ja lainetuse mõjul kaldale uhub," rääkis keskkonnaameti Harju- ja Raplamaa büroo juhataja Tarmo Tehva, kes ei osanud aga täpsemalt öelda, mis metalli jäägiga on tegemist ja kust see pärineda võiks.

"Kas see siis on mingi möödunud laeva pealt merre kukkunud või mingi intsident on toimunud kunagi selles piirkonnas, ei ole teada," ütles ta.

Pikakari rand on rahvusvaheliselt tunnustatud sinilipu kvaliteet- ja ökomärgistusega supelrand. Rannas töötab rannavalve ja suplusvee kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt kogu rannahooaja vältel.

Tarmo Tehva sõnul pole alust arvata, et vees leiduv metall selle kvaliteeti mõjutaks.

"Juba kuus aastat tagasi oli ka nendest samadest metallitükikestest Pikakari rannas juttu. Ei ole küll teada, et see inimesele ohtlik oleks ja pigem on tegu möödunud aegade jääkidega, mida meri välja uhub," ütles Tehva.

"Seda tuleb tuukritöödega vaadata, mis seal põhjas on. Hetkel pole teada, millises kohast see täpselt tuleb ja kui palju seda veel olla võib," lisas ta.

Pikakari ranna läheduses on Paljassaare hoiuala ning loodusrada, aga on ka Paljaassaare ja Bekkeri sadam.