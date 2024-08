Neljapäev on suurema sajuta

Neljapäeval on sooja kuni 24 kraadi ja hoovihma sajab üksikutes kohtades.

Neljapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhusooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt selge, vaid üksikutes kohtades on ka tihedamaid pilverünki, millest hooti vihma tuleb. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 15 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv, kuid kohati sajab ikka hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 20 kuni 24 kraadi.

Ka õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning mõnes kohas on kerget hoovihma oodata. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on õhtul 19 kuni 22 kraadi.

Reedel on pilvisus vahelduv. Hoogsajud levivad läänest itta üle Eesti ning kohati võib ka äikest tulla. Samas on sooja veel suviselt 19 kuni 25 kraadi.

Laupäev tuleb juba pilvisem, vihmasem ja jahedam. Kohati võib äikest olla ning sooja on keskmiselt 19 kraadi.

Ka järgnevad päevad tulevad vahelduva pilvisuse ja hoovihmadega ning pühapäeval püsib ka äikesevõimalus. Sooja on nädala lõpus keskmiselt 18 ning esmaspäeval 19 kraadi.