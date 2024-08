Oluline 8. augustil kell 5.45:

- Ukraina väed liiguvad Kurski oblastis kiiresti edasi;

- ISW: Ukraina pealetung on jõudnud 10 kilomeetri sügavusele;

- WSJ: Ukraina armee üllatas Venemaad piiri ületamisega.

Ukraina väed liiguvad Kurski oblastis kiiresti edasi

Ukraina armee alustas Venemaal Kurski oblastis pealetungi ja riigi väed liiguvad piirkonnas kiiresti edasi. Meedia teatel üllatas Ukraina armee Venemaad piiri ületamisega, venelased läksid paanikasse ja Moskva saadab piirkonda lisavägesid.

Ukraina pealetung on jõudnud vähemalt 10 kilomeetri sügavusele

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina väed liikusid Kurski suunal edasi ja jõudsid 10 kilomeetri sügavusele oblastisse. Seda kinnitavad ka 7. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Meedias levivad väited, et Ukraina väed jätkavad pealetungi ja jõudsid vähemalt 15 kilomeetri sügavusele.

Viimased andmed viitavad, et Ukraina väed murdsid Kurskis läbi venelaste esimese kaitseliini. Võimalik, et Ukraina murdis ka teisest Vene kaitseliinist läbi.

Vene sõjaväele lähedased Vene sõjaväeblogijad teatasid samal ajal, et Ukraina on vallutanud mitu küla ja on mitmes suunas mitu kilomeetrit edasi liikunud. Blogijate seas levib paanika. Sarnast paanikat oli märgata ka 2022. aasta sügisel, kui Ukraina alustas Harkivi oblastis vastupealetungi.

The ongoing Ukrainian offensive in Kursk oblast has begun successfully.



In less than two days, Ukraine has achieved a breakthrough, pushing at least 12 kilometers deep, through two lines of Russian fortifications.



The Russians seem to be in a state of disarray. 1/ pic.twitter.com/WNgB1fNPva