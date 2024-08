Biden: Trumpi kaotuse korral pole kindlust rahumeelses üleminekus

Usutlus peaks täielikult eetrisse jõudma pühapäeval, kuid sellest avaldati kolmapäeval katkendeid.

"Kui Trump kaotab, siis ma ei ole selles üldse kindel," sõnas Biden.

"Trump mõtleb seda, mida ta ütleb. Me ei võta teda tõsiselt, aga ta mõtleb seda tõsiselt. Kõik need väljaütlemised, mis ta on ise rääkinud. Selle kohta, et kui nad kaotavad, siis mis juhtuma hakkab," ütles president.

Asepresident Harris rääkis hiljuti korraldatud kampaaniaüritusel toetajatele peaaegu samasisulist juttu.

"Trumpi teine ametiaeg oleks riigile katastroof," oli Harris veendunud.

"Inimesel, kes soovitab meil lõpetada USA põhiseadus, ei tohiks enam kunagi olla võimalust saada USA presidendiks," ütles Harris ja manitses ameeriklasi tagasi lükkama kaose, hirmu ja vihkamise, mille Trump asepresidendi hinnangul kaasa tooks.

Kolmapäeval seisis Harris esimest korda silmitsi proovikiviga, kui Palestiinat toetavate meeleavaldajate hüüded katkestasid tema kõne kampaaniaüritusel.

Harris pidas Michiganis asuvas Detroidis kõnet, kui protestijad hakkasid skandeerima, et nad ei hääleta genotsiidi poolt.

Harris üritas vastata, et viibib kohal, sest usub demokraatiasse, kus kõigi hääl loeb.

"Kamala, Kamala, sa ei saa ennast peita! Me ei hääleta genotsiidi poolt," karjusid meeleavaldajad.

Harrist ei paistnud olukord eriti siiski häirivat.

"Kui soovite, et Donald Trump võidaks, siis öelge seda. Muidu räägin mina," ütles Harris

Meeleavaldajad ei lõpetanud karjumist ja viidi lõpuks platsilt minema.

Palestiinat toetav ja suures osas tudengitest koosnev liikumine pole Ühendriikides rahul olnud Bideni administratsiooni poliitikaga Iisraeli suhtes ja on demokraate selles osas vihaselt kritiseerinud.