Volatiilsus Wall Streetil jätkub

USA aktsiate tööstusindeks Dow Jones langes 0,6 protsenti, S&P 500 langes 0,8 protsenti ja tehnoloogiaindeks Nasdaq langes 1,1 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Mõned investorid hoiatasid, et langus võib jätkuda. Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA tarbijad kulutavad juba vähem raha reisimisele ja meelelahutusele.

Kolmapäeval teatas meediahiiglane Disney, et firma meelahutusparkide äritegevust mõjutab "tarbijate nõudluse vähenemine". Disney aktsia langes ligi neli protsenti, platvormiteenuse Airbnb aktsia langes 13 protsenti.

USA majandus näitab jahenemise märke ning rahvusvahelised investorid muretsevad üha rohkem, et föderaalreserv jäi rahapoliitika leevendamisega hiljaks.

Ajaleht Financial Times toob välja, et hinnatõus on pannud ameeriklasi püksirihma pingutama. Inflatsioon on olnud kiire, elukallidus sööb inimeste sääste.

Ka McDonald' ja tarbekaupade hiiglane Procter & Gamble on teatanud, et võib täheldada nõudluse vähenemise trendi.

Hiljuti tõstis Jaapani keskpank veel intressimäärasid ning see suurendas finantsturul riske veelgi. Jeen tugevnes ning turge tabas esmaspäeval ebastabiilsus, pöörati ümber carry trade investeerimisstrateegia, mille käigus investor laenab raha seal riigis, kus intressimäärad on madalad (nagu Jaapan või Hiina). Pole veel selge, kas turud on uue reaalsusega kohanenud.