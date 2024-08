Katalaani iseseisvuslaste endine juht naasis kodumaale

"Elagu vaba Kataloonia!" hüüdis Puigdemont Barcelonas hiigelsuure rahvahulga ees lavale astudes.

Ta tuli Hispaaniasse tagasi, et osaleda Kataloonia parlamendihääletusel uue liidri valimiseks.

"Tulin siia, et teile meelde tuletada, et me oleme ikka veel kohal," lisas Puigdemont aplausi saatel.

Rahvahulgas oli näha Kataloonia iseseisvuse lippe ning skandeeriti Hispaaniast eraldumist nõudvaid hüüdlauseid.

"Ta on väga õilis inimene, ainuke, kes usub iseseisvusse ega ole lakanud sellesse uskumast," ütles Alt Penedesi piirkonnast Barcelonasse Puigdemonti tervitama tulnud viiekümnendates aastates naine.

Pärast lühikest pöördumist toetajate poole võttis Puigdemont suuna parlamendihoonele, kus on kavas hääletus Kataloonia uue juhi üle.

Politsei võib ta aga juba enne parlamenti jõudmist 2017. aasta nurjunud iseseisvumise katsega seoses kinni pidada.

Hääletuseelne debatt pidi algama kell 10.00 (11.00 Eesti aja järgi). Kataloonia parlament alustas hääletamisprotsessi siiski ilma Puigdemonti kohaloluta.

Kataloonia uueks juhiks saab peaminister Pedro Sancheze Sotsialistlikku Partei kohaliku haru esimees, endine Hispaania tervishoiuminister Salvador Illa, kes on taganud endale ühe väikse vasakpartei ja mõõdukama katalaani iseseisvuslaste erakonna ERC toetuse.

Sotsialistid said Kataloonia valimistel enim hääli, kuid neist ei piisanud enamuseks.

Illa on taganud endale 135-kohalises parlamendis vajalikud 68 toetushäält.

Puigdemonti iseseisvuspartei JxCAT peasekretär on öelnud, et liidri vahistamise korral nõuavad nad hääletuse edasilükkamist.

Kui Kataloonia valitsus 26. augustiks ametisse ei astu, viiakse oktoobris läbi uued valimised.