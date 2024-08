BLRT Grupp avas Eesti suurima laevaremondi ujuvdoki

BLRT Grupp avas Tallinnas Koplis uue laevade hoolduseks, remondiks ja kaasajastamiseks mõeldud ujuvdoki. Dokk on 180 meetrit pikk, 30 meetrit lai ning kandevõimega kuni 10 000 tonni.

BLRT Grupi territooriumil Tallinnas Koplis alustab tööd Eesti suurim ja võimsaim laevade hoolduseks, remondiks ja kaasajastamiseks mõeldud ujuvdokk, teatas firma.

Hat-San Shipyardi laevatehases Türgis valminud ja meritsi Eestisse pukseeritud ujuvdokk on 180 meetrit pikk, 30 meetrit lai ning kandevõimega kuni 10 000 tonni.

Ujuvdoki ehitus kestis poolteist aastat – 2022. aasta novembrist selle aasta maini.

Firma teatel on uus ujuvdokk järjekordne etapp BLRT Grupi laevaremondi investeeringute kavas, mille kogumaht on viimase viie aasta jooksul olnud 90 miljonit eurot.

"Tegemist on nii meie kui ka kogu Eesti tööstuse jaoks olulise suurinvesteeringuga," ütles Tallinn Shipyardi nõukogu esimees Mark Berman. "Uus ujuvdokk võimaldab ümber seadmestada ja teenindada kuni 50 000-tonnise kandevõimega laevu, mis laiendab märkimisväärselt Eesti rahvusvahelist potentsiaali meretööstuse valdkonnas."

Berman lisas, et uus dokk võimaldab suuri aluseid hooldada, remontida ja moderniseerida senisest märksa keskkonnasõbralikumalt ning et nõudlus selliste teenuste järele kasvab kogu maailmas.

Doki avamisel käinud Eesti peaminister Kristen Michal (RE) ütles, et laevatööstuse näol on tegemist suure potentsiaaliga tööstusharuga.

Michal ütles, et doki avamine toetab Eesti riigi strateegiat areneda keskkonnasõbralike ja uuenduslike laevandusteenuste keskuseks. "Targa tegutsemise korral saame muuta Eesti sama tugevaks mereriigiks, nagu me oleme täna tuntud digiriigina. Tänu taolistele investeeringutele annab see suure panuse selle ambitsioonika plaani täitumisse," sõnas ta.

BLRT Grupile kuulub kolm laevaremonditehast: Tallinn Shipyard Eestis, Western Shiprepair Leedus ja Turku Repair Yard Soomes.