Ilm püsib vahelduv

Lähipäevil püsib ilm vahelduv – on nii hoovihma ja äikest kui ka selgemat taevast.

Reede öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, ida pool pigem selgema taevaga. Kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest mandril 1 kuni 6, saartel 3 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 19 kraadi.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohati sajab hoovihma ning paiguti püsib udu. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 6, rannikul kuni 8 meetrit sekundis. Termomeeter näitab sooja 15 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik. Läänest itta liikuvad sajupilved toovad mitmele poole hoovihma, millega kaasneb kohati ka äike. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 8 meetrit sekundis, saartel pöördub tuul läänekaarde. Sooja on päeval 19 kuni 25 kraadi.

Õhtul on pilvisus taas vähene ja vahelduv. Mõnel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, saarte läänerannikul iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb vahemikku 18 kuni 21 kraadi.

Kui laupäevaks on oodata suuresti pilvist ja vihmast ilma, siis pühapäeval on taevas muutlik ning vihma sajab vaid hooti. Äikesevõimalus püsib aga kogu nädalavahetuse vältel. Hoovihmad jätkuvad ka uuel nädalal, kuid nõrgenevad teisipäevaks. Ja kui laupäeval on sooja keskmiselt vaid 19, siis teisipäeval taas 22 kraadi.