Video: Venemaal Lipetski sõjaväelennuväljal kärgatasid võimsad plahvatused

Oluline 9. augustil kell 7.49:

- Venemaal Kurski oblastis jätkuvad lahingud;

- Venemaal asuvat Lipetski oblastit tabas droonirünnak;

- Sõrskõi ja Cavoli arutasid Ukraina õhutõrje tugevdamist.

Venemaal Kurski oblastis jätkuvad lahingud

Ukraina armee alustas Venemaal Kurski oblastis pealetungi ja piirkonnas jätkuvad lahingud.

Veel pole täpselt selge, kui kaugele on Ukraina väed Kurski oblastis jõudnud. Mõttekoda ISW teatas neljapäeval oma sõjaülevaates, et Ukraina väed liikusid Kurski suunal edasi ja jõudsid 10 kilomeetri sügavusele oblastisse.

Rindearenguid jälgiva Deepstate analüütikud uuendasid kaarti ööl vastu reedet.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval, et Venemaa tõi sõja tema riiki ja peaks tundma selle tagajärgi.

"Venemaa tõi sõja meie maale ja peaks tundma oma tegude tagajärgi," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises rahva poole, kuid ei viidanud otsesõnu Ukraina piiriülesele operatsioonile.

Venemaaga seotud Telegrami kanalid teatasid, et ööl vastu reedet toimusid Rõlski linnas suured plahvatused. Linn asub 125 kilomeetrit Kurski oblasti keskusest edelas. Meedias levivad veel väited, et Stepanovka külas toimus mitu plahvatust, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaal asuvat Lipetski oblastit tabas droonirünnak

Venemaa võimud teatasid, et Lipetski piirkonda tabas ulatuslik droonirünnak. Lipetski oblasti keskus jääb Ukrainast ligi 400 kilomeetri kaugusele, oblast piirneb ka Kurski oblastiga.

Lipetski oblasti kuberner Igor Artamonov väitis, et piirkonda tabas suur droonirünnak, toimus mitu plahvatust. Väidetavalt sai kahjustada ka kohalik energiataristu. Samal ajal teatasid kohalikud elanikud, et Lipetski lennuväljal toimusid võimsad plahvatused, vahendas Ukrainska Pravda.

Massive explosions coming from the Lipetsk air base after UAVs struck the area.



Local authorities have declared a state of emergency, residents of 4 settlements located near the airfield are being evacuated. Public transport in the city is not running.



Source: Astra pic.twitter.com/XiuwlRzroN