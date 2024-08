Euroopa prokuratuur uurib Eesti endist lootustandvat rohefirmat

2020. aastal tegi Advanced Sports Installations Europe lepingu Euroopa Investeerimisfondiga, mille suurus oli ligi 1,7 miljonit eurot. Lepinguga toetas Euroopa Liit projekti "Transparent global model for operating the synthetic turf industry in a sustainable and circular way", mis pidi kestma neli aastat ja olema valmis selle aasta veebruaris. Ettevõte prokuratuuri andmetel lepingus lubatud projekti ellu ei viinud, kuid toetusest oli firma saanud kätte umbes 675 000 eurot.

Firma oli Euroopa üks juhtivaid kunstmuruväljakute rajajaid ja hooldajaid. Kokku renoveeris ja ehitas Advanced Sports Installations Europe rohkem kui 1200 jalgpalliväljakut Skandinaavias, Suurbritannias ja Kesk-Euroopas.

Ettevõte võttis 2016. aastal osa ka Euroopa Liidu teadusuuringust ja innovatsiooniprogrammist "Horisont 2020". Euroopa Liidu toetused olid seoses "Horisont 2020" programmiga firmale 1,6 miljonit eurot.

"Meil on ambitsioonikad plaanid kui tehnoloogia ja selle eelised saavad turul tuntumaks," on endine tegevjuht firma arenguplaane kommenteerinud. Praegu on tema pangakonto ja hoiusekonto prokuratuuri kahtlustuste tõttu arestitud.

Advanced Sports Installations Europe töötas programmi toel välja kunstmuru taaskasutustehnoloogia ARENA. Projekti kogueelarve oli 2,3 miljonit eurot ja selle kestus oli kaks aastat. Tänu ARENA taaskasutustehnoloogiale pälvis firma 2017. aastal Eesti aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli.

"Kui kellelgi on miljon ja ta saab toetust miljoni, siis tegelikult kulutab ta iseenda raha, mitte seda toetust, " ütles kahtlustatavat kohtuistungil kaitsnud vandeadvokaat Silver Reinsaar.

Reinsaare sõnul ei ole endine tegevjuht Euroopa Liidu rahade pettuses süüdi ning juhile polnud advokaadi väitel isegi teada, et firma projekti ei tee.

Kahtlustatv oli Advanced Sports Installations Europe tegevjuht aastatel 2013-2020. Ta allkirjastas seadusliku esindajana 2020. aastal tehtud lepingu Euroopa Liiduga. Sama aasta detsembris lahkus ta tegevjuhi ametikohalt.

Euroopa prokuratuuri delegaatprokuröri Kati Maitse-Pärkna sõnul on endise tegevjuhi teo puhul tegu soodustuskelmusega. Soodustuskelmus on tasuta või osaliselt tasuta riigieelarve, kohaliku omavalitsuse või muude avalike vahendite raha raha saamine pettuse teel või selle kasutamine mitte eesmärgipäraselt. Seda kuritegu karistatakse kas rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

Firma Advanced Sports Installations Europe alustas tegevust 1992. aastal. Ettevõte põhines täielikult Eesti kapitalil ning selle omanik oli ettevõtja Raul Lättemägi.

2019. aastal viis ettevõte Norra meedia väitel riigist ebaseaduslikult välja keskkonnaohtlikku kunstmuru. Norra TV2 ajakirjanik Trine Melheim Naess ütles ERR-ile, et telekanal tegi Eesti ettevõttest mitu uudist. "Teame, et ettevõte on ladustanud kunstmuruväljakuid kogu Euroopas ja neil ei ole ümbertöötlemiseks seda tehnoloogiat, mida nad väidavad," lausus ta. "Suur küsimus on see, kuhu vanad väljakud jõuavad ja millele nad on oma raha kulutanud?"

Uudiste kohaselt viis Advanced Sports Installations Europe ühelt Norra staadionilt utiliseerimiseks eemaldatud vana kunstmuru Horvaatiasse, kus see sealsele staadionile paigaldati. Firma oli aastaid Norrast kunstmuru eemaldanud, kuid telekanali andmetel polnud ettevõtte kunstmuru prügina riigist välja viimiseks kunagi lube saanud.

Advanced Sports Installations Europe avaldas äriregistris viimase majandusaasta aruande 2018. aastal. Kui ettevõtte 2017 aasta käive oli ligi kaks miljonit eurot ja kasum 42 000 tuhat eurot, siis 2018 oli aruande järgi fima käive 2, 2 miljonit eurot, kuid kasum oli 150 000 euroga miinuses. 2022. aastal kuulutas firma välja pankroti.

Advanced Sports Installations Europe on kustutatud äriregistrist 2023. aasta jaanuaris. Firmat enam ei eksisteeri.

Asja uurimine tuli avalikuks augusti alguses Tallinna ringkonnakohtu istungil, kus kriminaalasjaga seoses arutati advokaadi taotlust. Praegu käib eeluurimine.