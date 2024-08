Haapsalu rehabilitatsioonikeskuse väikesed patsiendid naudivad pärast ravi lastelavastusi

Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse lastelavastuste tänavuse programmi avas Heino Seljamaa Kohvriteatri lavastus "Lotte". Haigla fuajees antud etendus ühendas nukuteatri ning pillimängu ja laulud.

Lapsevanem Meelike Noormann leidis, et on tore, et taastusravil olevad patsiendid saavad teatri abil oma meelt lahutada.

"Päeval on erinevad teraapiad ja treeningud, hästi tore on siis, kui on selline lõbus etendus õhtul ootamas. Lapsed on hästi elevil. Enda lapse pealt näen ka, et kui me tulime Emiliaga siia esmaspäeval ravile ja liftis oli kuulutus, siis Emilia oli iga päev nii elevil ja ootas ja nägi seda kuulutust. Hästi tore," rääkis Noormann.

Haigla juhatuse liikme Mari-Liis Ööpik-Loksi sõnul on taastusravi puhul tähtis, et patsiendil oleks põnev ja tal oleks hea meeleolu, sest see aitab ravile kaasa.

"Meie aju on vastuvõtlikum kui me oleme rahulikud ja heas meeleolus ehk kõik need spetsiifilisemad sekkumised, mida meie majas tehakse, langevad nii-öelda soodsamale pinnasele. Seda tarkust teati tegelikult juba iidses Kreekas ehk kes on kunagi Peloponnesose poolsaarel ringi rännanud Kreekas, siis teab, et ehitati näiteks tervisejumala templi kõrvale ka teater," selgitas ta.

2011. aastal loodud heategevusfond Aitan Lapsi toetab kultuurielamuste jõudmist Eesti lasteni läbi erinevate projektide. Üks lihtsamaid viise fondi toetamiseks on annetada oma pandipakendite tagatisraha üle kogu Eesti asuva 388 taaraautomaadi kaudu.